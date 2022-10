Vidéo : Il y a eu une tentative de snorkeling Posté par Kilroy1

Au milieu de la mer, une femme descend d'un bateau pour faire sa séance de snorkeling.



Vidéo (27s) : S'essayer au snorkeling...ou pas





Vidéo : Snorkeling mémorable Source : Forum Xelnagga Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2019 Envois: 27 Re: Il y a eu une tentative de snorkeling 0 On dirait que Nicky a oublié de mettre le dentier ce matin Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 513 Karma: 1068 Re: Il y a eu une tentative de snorkeling 1 Une vidéo qui requinque. Heouaismaggle Je m'installe Inscrit le: 4/7/2018 Envois: 166 Re: Il y a eu une tentative de snorkeling 1 on apprend des mots tous les jours snorkeling? zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 210 Karma: 307 Re: Il y a eu une tentative de snorkeling 1 mais .... mais ... POURQUOI ELLE Y RETOURNE ???? PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 891 Karma: 1185 Re: Il y a eu une tentative de snorkeling 0 "C'est le requin tigre Queen Nikki qui vient faire coucou"

Au risque de passer pour un vieux, on peut avoir la référence ? Google me donne juste une chanteuse. adica Je m'installe Inscrit le: 2/8/2016 Envois: 159 Karma: 269 Re: Il y a eu une tentative de snorkeling 0 PseudoPris Pas de ref particulière, c'est juste le petit nom que la chercheuse, ou son groupe, lui a donné flop25 Je m'installe Inscrit le: 2/9/2015 Envois: 482 Karma: 353 Re: Il y a eu une tentative de snorkeling 0



ils ont l'habitude de ce requin Et ils sont attirés par les éléments métalliques et électroniques pas par l'humain



"I LOVE this old Tiger Shark Queen Nikki (Ali'i Nikole) Large sharks will sometimes bite props and metal ladders or poles that conduct electricity into the water, usually its an investigatory checkout due to the attraction from the electro-receptive organ called the Ampullae of Lorenzini, an initial check (bump or bite) or two and they usually stop. In this video I gently lift her nose so she doesn't run into the boat, but as you can see she still bites the ladder to test it out. This is why we require people to keep their GoPro's and small electronics on poles, away from their hands, in case a smaller species wants to hone in on the electrical output. Larger species are actually easier to deter with a gentle redirection but of course

***Disclaimer*** Please dont attempt to replicate, and if you are in the water and a large shark approaches you, please push down on top of the head, dont apply any pressure below the nose or snout as you can see the natural reaction is to lift away from the pressure and I needed to do this to keep her from running into the ladder, we trimmed the engines up and after a couple checks went back in to have a beautiful dive where Ali'i Nikole (Queen Nikki) was actually quite shy once she saw us looking around at her. " >> https://www.instagram.com/p/CF3FFXwg5VO/ ils ont l'habitude de ce requin Et ils sont attirés par les éléments métalliques et électroniques pas par l'humain FanadeReusKo Je m'installe Inscrit le: 24/11/2016 Envois: 385 Karma: 307 Re: Il y a eu une tentative de snorkeling 0





Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2460 Karma: 3231 Re: Il y a eu une tentative de snorkeling 0

@flop25

ils ont l'habitude de ce requin Et ils sont attirés par les éléments métalliques et électroniques pas par l'humain





Car tout le monde sait que les requins sont électronivores.



Qu'ils soient attirés par le champ magnétique des appareils électriques, c'est un fait indéniable.

@Apowers certes j'aurais du écrire "dans ce cas ci"