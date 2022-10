Vidéo : Un motard essaie de rouler sur la portion de route inondée Rufford Ford (Angleterre) Posté par Skwatek

Un motard essaie de rouler sur la portion de route inondée Rufford Ford à Newark, en Angleterre.



Vidéo (31s) : Motard vs Route inondée Rufford Ford





Auteur Conversation wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 596 Karma: 577 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 1 Bah quoi le motard a traversé c'est bon, je ne vois pas le soucis ^^ Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 577 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 Faute du motard ... il roulait un peu vite ^^ PuliTNT Je m'installe Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 113 Karma: 96 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 Pour info, le motard a failli perdre ses jambes, mais apparemment, il s'en sort avec une sérieuse blessure et potentiellement des séquelles. graffx Je suis accro Inscrit le: 25/4/2013 Envois: 993 Karma: 330 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 Ca me met en joie dés le week end chayan Je m'installe Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 114 Karma: 447 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 1 Heureusement qu'il avait pas les jambes sur le tableau de bord !!! ^^ TitanTopRunner Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 52 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 Ils sont hard, leurs dos d'âne, en Angleterre... Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 183 Karma: 459 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0



Et la passerelle ?? Et la passerelle ?? vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1353 Karma: 1457 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 bordel le con. Mais il pensait à quoi en vrai ?

On sait que ça passe seulement en wheeling chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 793 Karma: 942 En ligne ! Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 En même temps il s'attendait à quoi en faisant ça lol ?

il a cru qu'il avait un ski devant je crois ... LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 489 Karma: 775 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0

@PuliTNT

Pour info, le motard a failli perdre ses jambes, mais apparemment, il s'en sort avec une sérieuse blessure et potentiellement des séquelles.





A cause de l'airbag du eaubag ?

sont con un peu ces mannequins quand même Citation :A causedu eaubag ? Ptirobi Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2010 Envois: 33 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 Ho putain, j'ai ri ! xTremePower Je suis accro Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 514 Karma: 58 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 je ne vois rien de plus intelligent a dire que CHEH !!!! xTremePower Je suis accro Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 514 Karma: 58 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 @PuliTNT quel dommage .... la sélection naturelle a raté son travail ... xTremePower Je suis accro Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 514 Karma: 58 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 1 @TitanTopRunner d'eau d'ane ? xTremePower Je suis accro Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 514 Karma: 58 Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... Re: Un motard essaie de rouler sur la portion de route in... 0 @Soyarow et la passerelle quoi ? c'est pour les pietons ....

AH oui non c'est vrai, les motards ont tout les droits ... et le code de la route est en option !

