Vidéo : Mettre de l'ambiance dans le rayon jouet d'un magasin Walmart Posté par LeFreund

Cyran s'est rendu dans le rayon jouet d'un magasin et a mis un peu d'ambiance



Vidéo (26s) : Mettre de l'ambiance dans un magasin





Sur le même sujet :

Vidéo : Walmart Rockstars Vidéo : Ambiance à l'ouverture d'un magasin de musique Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1087 Karma: 4473 Re: Mettre de l'ambiance dans le rayon jouet d'... Re: Mettre de l'ambiance dans le rayon jouet d'... 2 Le mec t'ambiancerait n'importe quoi ! Excellent, il est bon ! WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 171 Karma: 275 Re: Mettre de l'ambiance dans le rayon jouet d'... Re: Mettre de l'ambiance dans le rayon jouet d'... 0 Je me demandais pourquoi préciser le nom de l'enseigne ... Et j'ai compris en imaginant le titre en Anglais, sans le nom de l'enseigne :') Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5658 Karma: 8766 Re: Mettre de l'ambiance dans le rayon jouet d'... Re: Mettre de l'ambiance dans le rayon jouet d'... 1 In devraient le pendre en stand comme animateur/vendeur...les synté partiraient dans lheure Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 868 Karma: 1587 Re: Mettre de l'ambiance dans le rayon jouet d'... Re: Mettre de l'ambiance dans le rayon jouet d'... 0 Preuve que ce n'est pas l'instrument qui fait la musique, mais le musicien.

In memoriam les VRP. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.