Vidéo : La remorqueuse d'une fourrière enlève une voiture rapidement (États-Unis) Posté par Skwatek

La remorqueuse d'une fourrière enlève une voiture en seulement quelques secondes dans une ville aux États-Unis.



Vidéo (30s) : Fourrière rapide





Sur le même sujet :

Vidéo : Sabot de fourrière fixé à une camionnette d'ouvriers Vidéo : La fourrière enlève une voiture mal garée en moins d'une minute Vidéo : Automobiliste vs Fourrière (Floride) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6889 Karma: 18228 Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... 2





















on a pas le contexte! A-t-on le droit d'appeler cela du vol organisé? Ou même du racket? Car c'est l'impression que ça me donne... asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1514 Karma: 753 Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... 0

@LeFreund

A-t-on le droit d'appeler cela du vol organisé? Ou même du racket? Citation :Tu peux l'appeler comme tu veux. Ce n'est pas pour ça que c'est pertinent. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 151 Karma: 354 Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... 7 Le financement des véhicules via des crédits est extrêmement courant aux US, on parle de 1430 milliards de dollars de dettes ! (oui, oui, il n'y a pas d'erreur sur le montant) soit 20987 USD / véhicule.

Si tu paies pas, l'organisme de crédit reprend la voiture et vu qu'il y a plus d'armes à feu que d'habitants dans ce pays, imaginez le boulot des gars de la fourrière ... Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 642 Karma: 461 Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... 1 @Vipeho Bon bah bien joué, c'est exactement ce que j'allais dire, ça sent plus le "repo man" que la fourrière.

PS : (Il me semble que légalement les mecs peuvent même faire ça dans ton allée de garage etc, la seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire c'est forcer une serrure, sinon tant que c'est pas verrouillé, ils y vont ! ) Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1037 Karma: 1377 Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... 0 Propre et net, s’il s’est pas gourré de voiture Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1769 Karma: 1179 Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... 0 @Vipeho



Effarant ce que tu dis. Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 185 Karma: 459 Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... 0 C’est vraisemblablement une saisie, et non une mise en fourrière.

Saisies faites le plus souvent pas des sociétés privées. Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 732 Karma: 377 Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... Re: La remorqueuse d'une fourrière enlève une voitur... 0

@Angeus

@Vipeho



Effarant ce que tu dis.

Les américains vivent sous crédits ma parole.



C'est un peu la base et ils ont des systèmes de points qui leur permettent d'avoir des avantages.

Donc ils sont vachement encouragés a le faire.



Et les français, vous êtes entre la Belgique et les US. Ce que vous utilisez, la carte bleue, est déjà une carte de crédit.

En Belgique, par défaut, on a des cartes de débit et il faut demander pour une carte de crédit. Citation :C'est un peu la base et ils ont des systèmes de points qui leur permettent d'avoir des avantages.Donc ils sont vachement encouragés a le faire.Et les français, vous êtes entre la Belgique et les US. Ce que vous utilisez, la carte bleue, est déjà une carte de crédit.En Belgique, par défaut, on a des cartes de débit et il faut demander pour une carte de crédit. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.