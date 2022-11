Vidéo : Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Posté par Koreus

Une famille a perdu son Golden Retriever et a décidé de faire appel à un taxidermiste pour le transformer en tapis.



Vidéo (13s) : Un chien mort transformé en tapis





Sur le même sujet :

Image : Ecureuil cowboy sur un serpent Vidéo : Un taxidermiste pour les petits budgets Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1744 Karma: 3351 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 5 Couché le chien !

Bien !

Pas bougé !

Bravooo, ça c'est un bon toutou !

20 commentaires Auteur Conversation Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 328 Karma: 226 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 1 l'humain. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2911 Karma: 7700 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 1 pour rapporter les pantoufles , ca doit moins bien marcher ...



quelle misère ... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1744 Karma: 3351 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 5 Couché le chien !

Bien !

Pas bougé !

Bravooo, ça c'est un bon toutou ! belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 491 Karma: 612 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 2 ça me rappelle le chat en drone… varum Je m'installe Inscrit le: 22/8/2012 Envois: 110 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 1 Mais quelle tristesse de voir son chien comme çà ! Est-ce une vengeance ? Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 317 Karma: 1308 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 0 Quelle horreur.... Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 140 Karma: 528 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 1 Ha ouais, j'avais déjà entendu parler de gens qui empaillaient leurs animaux de compagnie décédés pour les mettre sur une étagère, pourquoi pas, mais là transformer son chien en carpette, c'est un poil glauque. On est pas loin de la scène d'intro d'un film d'horreur. ^^ kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2664 Karma: 6066 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 3

@varum

Mais quelle tristesse de voir son chien comme çà ! Est-ce une vengeance ?



Certaines personnes n'acceptent pas le deuil d'un animal.



Je ne dis pas que c'est simple, mais de là à faire ça.



Je trouve cela beaucoup plus glauque.



Même si, techniquement, cela à l'air bien fait. Citation :Certaines personnes n'acceptent pas le deuil d'un animal.Je ne dis pas que c'est simple, mais de là à faire ça.Je trouve cela beaucoup plus glauque.Même si, techniquement, cela à l'air bien fait. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 227 Karma: 922 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 0

@Stromtooper

Ha ouais, j'avais déjà entendu parler de gens qui empaillaient leurs animaux de compagnie décédés pour les mettre sur une étagère, pourquoi pas, mais là transformer son chien en carpette, c'est un poil glauque . On est pas loin de la scène d'intro d'un film d'horreur. ^^



"un poil glauque" Le jeu de mots était là! Citation :"un poil glauque" Le jeu de mots était là! kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 1022 Karma: 1306 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 1 Je n'aimerais pas voir ça avec un chien nu argentin ....ou peut être dans l'entrée SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 150 Karma: 222 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 2



Bizarrement je trouve cette histoire moins glauque: Adria Je m'installe Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 105 Karma: 152 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 0 Les mots me manquent pour exprimer mon malaise à la vue de la miniature. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 318 Karma: 505 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 1 Comment rester dans le déni le plus total... gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6764 Karma: 5530 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 0 ... et dans la salle de bain, on a installé grand-mémé. SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 410 Karma: 887 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 0 je trouve ca tellement glauque de transformer son animal de compagnie avec qui tu as vécu tant d'année en ...... tapis broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 317 Karma: 345 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 0 Si il est mort fauché par une bagnole c'est le comble de l'ironie. On dirait qu'il a passé son chien au rouleau compresseur, glauque. bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 130 Karma: 712 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 0

Je vais faire pareil avec ma maman. Magnifique pour qui ne veut pas quitter son chien.Je vais faire pareil avec ma maman. Gog077 Je suis accro Inscrit le: 1/7/2015 Envois: 1471 Karma: 815 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 0 Sympa, après toute une vie à ses côté il va se faire marcher dessus tous les jours une fois mort. Une vie de chien et plus encore...



À la limite faire ça pour ensuite lui rendre hommage d'une quelconque façon pourquoi pas, chacun sa façon de faire le deuil, mais un putain de tapis ? LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 492 Karma: 774 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 1



J'ai trouvé l'outil utilisé blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 52 Karma: 50 Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! Re: Que faire de son chien mort ? Un tapis ! 0 Le chien, c'est fait.

Maintenant, on s'occupe de belle-maman. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.