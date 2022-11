Vidéo : Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une technique de jeu vidéo pour dépasser 5 voitures Posté par Mac_Chris

En NASCAR, Ross Chastain a utilisé le mur pour doubler 5 concurrents dans le dernier virage à Martinsville, passant d’une 10e place éliminatoire à une 5e qualificative pour la grande finale de Phoenix.

On l'a tous fait dans les jeux vidéo





Vidéo (32s) : Dépasser comme dans un jeu vidéo





D'autres angles







Sur le même sujet :

Vidéo : Miraculé d'un crash en Nascar Vidéo : Nascar Crash Source : Forum D'autres anglesSur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 173 Karma: 183 Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... 0 Il a pas fini au pied du mur, c'est beau ! Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 157 Karma: 377 Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... 4



Ca va, on l'a tous déjà fait ! zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 211 Karma: 315 Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... 0



ça aurait pu se finir comme ça également : marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 559 Karma: 1000 Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... 0 Tout le monde joue comme ça à Nascar... non ? gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 594 Karma: 1257 Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... 0 Si j'ai bien compris il ne peut faire ça qu'au dernier tour car il endommage sa roue/direction.

Dans un sport tellement compétitif qui pourra résister à la tentation de gagner 5 places d'un coup afin de se qualifier?

Ils vont tous se mettre à faire ça et vont se planter... saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 186 Karma: 478 Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... 0 Subtil... RicoSM Je m'installe Inscrit le: 5/11/2007 Envois: 158 Karma: 231 Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... 0 La vieille méthode indienne ! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 493 Karma: 775 En ligne ! Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... 0



Les pistes sont suffisamment large pour accueillir ce système sur 200 tours et plus le temps passe plus tu as la place de doubler Les pistes sont suffisamment large pour accueillir ce système sur 200 tours et plus le temps passe plus tu as la place de doubler Wok-isme Je viens d'arriver Inscrit le: 14/10/2021 Envois: 4 Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... Re: Le pilote de Nascar Ross Chastain utilise une techniq... 0 "I'm gonna drive, I'm gonna go fast and I'm gonna turn to left sometimes" Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.