Vidéo : Une femme a des petits problèmes de coordination pendant un cours de zumba Posté par -Flo-

Une femme qui participe à un cours de zumba a des petits problèmes pour coordonner ses mouvements avec ceux des autres participantes. À chaque fois qu'elle quitte l'écran, on a l'impression que c'est parce qu'elle abandonne. Mais non, elle est toujours dans le game.





Vidéo (50s) : Problèmes de coordination pendant un cours de zumba





Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 1032 Karma: 1276 En ligne ! Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 Zoumba ici, zoumbar la-bas! membre06 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/3/2022 Envois: 95 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 tain j'ai lu "Une femme a des petits problèmes de constipation pend..."



du coup j'ai longtemps attendu et fut pas mal décu que la vidéo se finisse sans coup de théatre PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 43 Karma: 114 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 1 Je déteste les vidéos qui se moquent des gens... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 797 Karma: 1872 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 3 @PeterVonBart Moi les gens qui détestent les vidéos qui se moquent des gens. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 495 Karma: 1471 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 @PeterVonBart ça ne nous dis pas si tu as aimé celle-ci roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1357 Karma: 3982 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 J'ai le même ressenti avec mes mates sur LoL, aucune coordination avec l'équipe ^^' Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 127 Karma: 700 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 En fait, cette femme, c'est un miroir. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1453 Karma: 1872 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 @nakag,



Moi les gens qui détestent les gens qui détestent les vidéos qui se moquent des gens. Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 514 Karma: 1084 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 417 Karma: 200 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 Nouveau Avatar, bande annonce dispo Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 159 Karma: 384 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 1 Vu que ces problèmes de coordination peuvent être le résultat de problèmes neurologiques, et que justement, la Zumba peut être pratiquée dans le cadre d'une activité thérapeutique ... c'est pas spécialement "drôle".



Après si elle n'a aucun problème de santé, oui, elle mérite la honte absolue, sans pitié et mondiale sur Internet ! Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 495 Karma: 1471 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 roondar tiens c'est marrant, j'hesité à y faire un tour sur lol après avoir vu l'incroyable série qu'est Arcane, mais mon ange gardien (ou l'algo de youtube) m'a mit cette vidéo sur ma page d'accueil

du coup je passe tiens c'est marrant, j'hesité à y faire un tour sur lol après avoir vu l'incroyable série qu'est Arcane, mais mon ange gardien (ou l'algo de youtube) m'a mit cette vidéo sur ma page d'accueilLeague of Legends - UN JEU TOXIQUE! du coup je passe Zoltek Je suis accro Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 519 Karma: 530 Re: Une femme a des petits problèmes de coordination pend... 0 C'est pas grave qu'elle soit désynchro, le principal c'est qu'elle bouge, et je la préfère aux gens qui aiment pas les vidéos qui se moquent des gens.