Vidéo : Une violente collision frontale pendant un match d'autoball (Allemagne) Posté par Olyer

Une violente collision frontale dès le coup d'envoi d'un match d'autoball, du football avec des voitures et un ballon géant.



Vidéo (26s) : Un match d'autoball de courte durée





Sur le même sujet :

Vidéo : Explosion après une collision frontale entre une Jeep et un camion (New Hampshire) Vidéo : Stationnement en épi avec une camionnette Vidéo : Une moto atterrit sur une Jeep dans le désert Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1362 Karma: 2113 Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... 0 Et la 3ième voiture? C'est l'arbitre? Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 253 Karma: 927 Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... 2 ce que ça doit être chiant à regarder !!!! larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 856 Karma: 1520 Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... 1 Un jeu de ballon avec des voitures? Ca ne marchera jamais gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 216 Karma: 631 Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... 0 Mais genre c'est surprenant cette situation ? Comment ça marche genre sinon ils s'esquivent - contrairement à Rocket League - ?

ça a l'air nuuuuullllll et leeennntttttt mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6691 Karma: 2636 Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... 0 Ce serait plus intéressant d'avoir une photo ou ça joue plus longtemps en fait ^^ cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 436 Karma: 198 Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... 0 @larzuc



















rocket league LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 499 Karma: 784 Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... 0

@larzuc

Un jeu de ballon avec des voitures? Ca ne marchera jamais







Le nom, un peu long, Il a marchouillé Citation :Le nom, un peu long, Il a marchouillé Le_Relou Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2021 Envois: 2975 Karma: 1799 En ligne ! Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... 0 Non mais les gars, c'est pas pour rien que Rocket League existe, c'est pour éviter de casser des voitures IRL .... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6365 Karma: 6203 Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... Re: Une violente collision frontale pendant un match d&ap... 0

L'accident de voiture en 2CV | "Le corniaud" - Gérard Oury - 1965

Vu et revu mais on ne s'en lasse pas. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.