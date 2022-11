Vidéo : Comment ne pas venir en aide à un ami pendant une randonnée Posté par Le_Relou

Il est parfois préférable de ne pas donner un coup de main à un ami en difficulté pendant une randonnée.



Vidéo (28s) : Comment ne pas aider un ami pendant une randonnée





Auteur Conversation Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 570 Karma: 2109 En ligne ! Re: Comment ne pas venir en aide à un ami pendant une ran... 0 Deutsch qualitat .... sinon ce rire :)))) TotoLeRigolo Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2022 Envois: 45 Re: Comment ne pas venir en aide à un ami pendant une ran... 0 Je ne sais pas si c'est parce que je me fais vieux... mais d'entendre ce rire m'irrite... Plus personne se fiche du materiel, d'etre decent... Ils ont detruit une partie du pont mais ca n'a pas l'air d'etre un soucis.. la municipalite paiera de toute facon et qu'importe que ce soit delabre pour le prochain qui passe.

Fut un temps, on aurait aide notre ami et on se serait senti mal pour avoir degrade un bien qui ne nous appartient pas...



Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 120 Karma: 236 Re: Comment ne pas venir en aide à un ami pendant une ran... 0 @TotoLeRigolo oui tu es vieux, rien ne dis que les gars ne tentent pas de réparer après la catastrophe…

Le rire est magique, à 21sec c'est le summum quand il égorge un chat hors camera!

TotoLeRigolo Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2022 Envois: 45 Re: Comment ne pas venir en aide à un ami pendant une ran... 0 @Eternil Tu parle du moustique qui passe ?:p bvviiiihhihiiiii

Malheureusement je n'y crois pas une seule seconde au vu de sa reaction, j'en ai trop vu, trop connu... Il a un ami concerne a cote qui s'occupera de signaler la chose.

J'ai un peu de mal avec ca comme j'ai du mal avec les gens qui filme des accidents ou des gens en detresse plutot qu'aider et parfois meme en rigolant.



Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 570 Karma: 2109 En ligne ! Re: Comment ne pas venir en aide à un ami pendant une ran... 2

@TotoLeRigolo

@TotoLeRigolo

Je ne sais pas si c'est parce que je me fais vieux... mais d'entendre ce rire m'irrite... Plus personne se fiche du materiel, d'etre decent... Ils ont detruit une partie du pont mais ca n'a pas l'air d'etre un soucis.. la municipalite paiera de toute facon et qu'importe que ce soit delabre pour le prochain qui passe.



Fut un temps, on aurait aide notre ami et on se serait senti mal pour avoir degrade un bien qui ne nous appartient pas...



Tu reprendras bien un werther's original ?

@Kwisatz

Citation :

@TotoLeRigolo

Je ne sais pas si c'est parce que je me fais vieux... mais d'entendre ce rire m'irrite... Plus personne se fiche du materiel, d'etre decent... Ils ont detruit une partie du pont mais ca n'a pas l'air d'etre un soucis.. la municipalite paiera de toute facon et qu'importe que ce soit delabre pour le prochain qui passe.



Fut un temps, on aurait aide notre ami et on se serait senti mal pour avoir degrade un bien qui ne nous appartient pas...



Tu reprendras bien un werther's original ?



Plus besoin apres t'avoir lu mais c'est gentil d'y penser.



Pour quelqu'un avec ce nom d'utilisateur tu es quand même bien aigri. Ils n'ont pas tronçonné le pont; ils ont eu un accident en marchant et ont glissé avec une posture amusante.



Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 229 Karma: 930 Re: Comment ne pas venir en aide à un ami pendant une ran... 0

@TotoLeRigolo

@TotoLeRigolo

Je ne sais pas si c'est parce que je me fais vieux... mais d'entendre ce rire m'irrite... Plus personne se fiche du materiel, d'etre decent... Ils ont detruit une partie du pont mais ca n'a pas l'air d'etre un soucis.. la municipalite paiera de toute facon et qu'importe que ce soit delabre pour le prochain qui passe.



Fut un temps, on aurait aide notre ami et on se serait senti mal pour avoir degrade un bien qui ne nous appartient pas...





Faut avoir un grain ou être simplement aigri pour penser à ca en regardant cette vidéo : Quand ton pote se gamelle, la première chose que tu penses toi c'est 'oh non j'ai détruit le matériel?'

Je crois que la réaction naturelle c'est un :

- rire (si ce n'est pas trop grave), car sur le coup c'est spontané

- s'inquiéter tout de même de l'état dudit pote, surtout si on voit qu'il met du temps à se relever

- voir les dégâts causés



Surtout que là le matériel défectueux semble plutôt être la cause de la chute. Ce n'est pas une vidéo ou le mec saute sur une barrière et la casse.



Faut avoir un grain ou être simplement aigri pour penser à ca en regardant cette vidéo : Quand ton pote se gamelle, la première chose que tu penses toi c'est 'oh non j'ai détruit le matériel?'

Je crois que la réaction naturelle c'est un :

- rire (si ce n'est pas trop grave), car sur le coup c'est spontané

- s'inquiéter tout de même de l'état dudit pote, surtout si on voit qu'il met du temps à se relever

- voir les dégâts causés

Surtout que là le matériel défectueux semble plutôt être la cause de la chute. Ce n'est pas une vidéo ou le mec saute sur une barrière et la casse.

C'est pas un werther's original que je conseillerai à ce niveau, mais plutôt de voir quelqu'un (sérieusement)

Mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2857 Karma: 2228 En ligne ! Re: Comment ne pas venir en aide à un ami pendant une ran... 0 Voilà moi je suis fan.