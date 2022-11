Vidéo : Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger les prédateurs sexuels Posté par LeFreund

Un homme se fait passer pour un enfant de 8 ans sur une application de réseau social pour piéger des prédateurs sexuels.



Vidéo (31s) : Se faire passer pour un enfant pour traquer des pervers





gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 595 Karma: 1260 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 0 Ah, je m'y attendais pas....et pourtant j'aurais dû ! Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 162 Karma: 400 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 4 Dommage que le sketch n'aille pas jusqu'au bout ... avec une escouade du SWAT planquée derrière le gnome de 8 ans et une inculpation en justice pour le supposé "prédateur sexuel". zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 213 Karma: 314 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 0 Peut-on rire d'un tel sujet ? oO Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 231 Karma: 933 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 2

@zorgOne

Peut-on rire d'un tel sujet ? oO



Tu es si prude, laisse toi toucher par un tel skecth! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 571 Karma: 2114 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 0

@Tempo123

Citation :

@zorgOne

Peut-on rire d'un tel sujet ? oO



Tu es si prude, laisse toi toucher par un tel skecth!



A condition d'être majeur est consentant Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5664 Karma: 8782 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 4

@zorgOne

Peut-on rire d'un tel sujet ? oO

Non. Mais en revanche on peut rire ; des noirs, des arabes, des gays, des nains, des juifs...tant qu on touche pas aux males blanc de 50 ans va me va. Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3637 Karma: 3834 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 1 Jinroh N'oublie pas les roux, c'est l'exception

Moi j'ai ri en tout cas.



Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2610 Karma: 7888 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 1

@Vipeho

Dommage que le sketch n'aille pas jusqu'au bout ... avec une escouade du SWAT planquée derrière le gnome de 8 ans et une inculpation en justice pour le supposé "prédateur sexuel".



Un peu « frustré » également… ^^ Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 231 Karma: 933 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 0

@Jinroh

Citation :

@zorgOne

Peut-on rire d'un tel sujet ? oO

Non. Mais en revanche on peut rire ; des noirs, des arabes, des gays, des nains, des juifs...tant qu on touche pas aux males blanc de 50 ans va me va.



on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde (Desproges), Coluche disait lui : dans la vie soit on pleure de tout, soit on se fout de tout, soit on rigole de tout. Il préférait rire de tout, au risque d'en blesser certains. Il répondait à un journaliste s'il ne craignait pas blesser les anciens combattants avec ces blagues, que justement un ancien combattant il était souvent déjà blessé, sans ca il finirait gardien de square! shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 781 Karma: 1497 Re: Il se fait passer pour un enfant de 8 ans pour piéger... 0

@Kwisatz

Citation :

@Tempo123

Citation :

@zorgOne

Peut-on rire d'un tel sujet ? oO



Tu es si prude, laisse toi toucher par un tel skecth!



A condition d’être majeur est consentant

Et capable de discernement