Vidéo : Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son joueur (Masters 1000 de Paris-Bercy) Posté par Skwatek

Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son joueur dans les tribunes pendant la demi-finale du Masters 1000 de Paris-Bercy contre Stefanos Tsitsipas.





Vidéo (1mn20s) : Le staff de Djokovic prépare une boisson (Masters 1000 de Paris-Bercy 2022)





Sur le même sujet :

Vidéo : N'est pas Roger Federer qui veut Vidéo : Nadal prend trop de temps pour servir Vidéo : Novak Djokovic trinque avec un ramasseur de balles Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 582 Karma: 3321 Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 5 Je ne vous cache pas que ce n'est pas la vidéo la plus intéressante qu'il m'ait été donné de voir.



Autrement dit : je me suis fait chier.



(Oui, je finis parfois mes commentaires comme @LugerKain)

11 commentaires Auteur Conversation Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 582 Karma: 3321 Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 5 Je ne vous cache pas que ce n'est pas la vidéo la plus intéressante qu'il m'ait été donné de voir.



Autrement dit : je me suis fait chier.



(Oui, je finis parfois mes commentaires comme @LugerKain) LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6943 Karma: 18338 En ligne ! Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 1 Soit c'est des charlots car ils ont oublié qu'il y avait un match et sont arrivés dans les tribunes à la dernière minute pour lui donner cette boisson, soit il y a quelque chose dedans qui ne peut pas être donné avant le match dans les coulisses, mais quoi? Un thé chaud? BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 309 Karma: 875 Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 0 Faut arrêter de voir le mal partout, qui ne se cache pas pour remplir sa gourde... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2916 Karma: 7712 En ligne ! Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 2 @BobdOclande rocco ? loubicat Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 34 Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 1 Ils ont quand même clairement un comportement un peu trop suspect xD lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 1124 Karma: 1061 Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 1 LeFreund Si c'est une substance illicite, ils ne sont pas super discrets ! Pour des pros, ils font alors plutôt amateurs.



@dtclulu Non, non, je n'ai absolument pas, mais alors pas du tout, compris ta vanne. Si c'est une substance illicite, ils ne sont pas super discrets ! Pour des pros, ils font alors plutôt amateurs.Non, non, je n'ai absolument pas, mais alors pas du tout, compris ta vanne. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 141 Karma: 536 Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 0

Ca mériterait un petit dépistage pendant le match tout ça. On peut tirer quantité de conclusions hatives, mais il faut avouer que c'est tout à fait suspect de vouloir cacher le remplissage d'une gourde après avoir vu quelqu'un filmer.Ca mériterait un petit dépistage pendant le match tout ça. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1745 Karma: 3377 Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 1 Tout y est :



La fausse conversation pour que le mec de devant se penche, le remplissage à même le sac, les regards pour vérifier que personne ne les voit.



On a même le petit essuyage de sueur suite au stress de se faire prendre. Arsouille Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 793 Karma: 461 Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 0 Mouais. Si je voulais doper mon joueur, pas sûr que je ferais ça en plein milieu d'une tribune... A moins qu'ils se soient dit que plus c'est gros plus ça passe Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5669 Karma: 8801 Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... Re: Le staff de Novak Djokovic prépare une boisson à son ... 1 Bien sur que c est suspect...en même temps, on est tellement pris pour des cons par les medias et les politiques que les mecs auraient tort de se gêner...ils diront simplement que c etais de la flotte et on oubliera au prochain nichon qui passe. Qui se soucie de Mc Kinley maintenant. C est du passé comme le sera cette affaire Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.