Vidéo : Un chien protège un enfant d'une attaque de chien Posté par Kilroy1

Un enfant jouait dans avec son chien quand un autre chien menaçant a couru vers eux.



Vidéo (31s) : Un chien protège son jeune maitre d'un autre chien





pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 262 Karma: 228 Re: Un chien protège un enfant d'une attaque de chien 2 Mon chien s'est fait mordre sévèrement comme cela en me protégeant, mais moi je n'ai rien eu... belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 493 Karma: 617 Re: Un chien protège un enfant d'une attaque de chien 0 faut piquer les deux. chien et maître attaquant tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 492 Karma: 312 Re: Un chien protège un enfant d'une attaque de chien 5 t'avais qu'a me donner ton sandwich et j'aurais pas mordu ton chien ! KarlMAX91 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2020 Envois: 8 Re: Un chien protège un enfant d'une attaque de chien 1 Je cours chaque semaine depuis 20 ans en France. Bilan : 5 attaques de chiens dont 2 avec morsures , des "Borders Collie" à chaque fois (vous savez , ces chiens "super gentils" selon leurs maîtres). Maintenant je cours toujours avec la bombe au poivre à la ceinture. Et je peux vous dire que ça calme les propriétaires quand je la sort devant eux : ils rappellent leur chien direct et sans les discours de mauvaise fois habituels !

Ducantois1850 Je suis accro Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 560 Karma: 71 Re: Un chien protège un enfant d'une attaque de chien Re: Un chien protège un enfant d'une attaque de chien 2

