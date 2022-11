Vidéo : Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la coupe du monde de football Posté par DoubleZ

Au Qatar, les supporters de chaque équipe commencent à se montrer dans les rues de Doha.



Vidéo (1mn14s) : Les supporters sont bien arrivés au Qatar





Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 575 Karma: 2141 En ligne ! Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... 3



D'après les rumeurs, ces migrants seraient de faux supporters engagés par le Qatar. quintus000 Je suis accro Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 797 Karma: 381 Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... 0



https://www.rtl.fr/sport/football/video-coupe-du-monde-2022-le-qatar-fait-il-defiler-de-faux-supporters-dans-les-rues-de-doha-7900205496 C'est peut-être pas top de relayer les pubs du Qatar, surtout quand on suspecte que ce soient de faux supporters... CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17311 Karma: 25001 En ligne ! Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... 0 Cette coupe du monde est vraiment surréaliste ! Payer de faux supporters pour donner l'impression qu'il y a de l'ambiance c'est probablement la pire idée qu'ils pouvaient avoir...



Comme pour toutes les coupes du monde de football et les jeux olympiques ces dernières années, j’ai l’impression que l’image du pays organisateur est pire après.

chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 796 Karma: 945 Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... 2 Hâte de voir les supporters asiatiques et norvégiens stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1101 Karma: 1113 En ligne ! Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... Re: Les supporters sont bien arrivés au Qatar pour la cou... 0 chocobo12 m'est avis qu'ils seront majoritairement des gars bruns et bronzés avec une barbe (comme les supporters suédois) m'est avis qu'ils seront majoritairement des gars bruns et bronzés avec une barbe (comme les supporters suédois)