Vidéo : Un homme fait sa demande en mariage pendant un match de baseball Posté par Wiliwilliam

Un homme fait sa demande en mariage dans les tribunes d'un stade pendant un match de baseball.



Vidéo (13s) : Demande en mariage pendant un match de baseball





dlune101 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 332 Karma: 445 Re: Un homme fait sa demande en mariage pendant un match ... 0 Ah bah au moins il sait pourquoi elle était avec lui.

Moi je rentre chez moi et je fais mes ou ses affaires, tchao !

Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1776 Karma: 1183 Re: Un homme fait sa demande en mariage pendant un match ... 0 Mérité. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3604 Karma: 1102 Re: Un homme fait sa demande en mariage pendant un match ... 1 Pas d'humour. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 576 Karma: 2159 Re: Un homme fait sa demande en mariage pendant un match ... 0



Trop tard elle a dit oui



asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1518 Karma: 749 Re: Un homme fait sa demande en mariage pendant un match ... 0

@poiuytreza525

@poiuytreza525

Pas d'humour.

On ne décrète pas qui a de l'humour et qui n'en a pas. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 801 Karma: 1877 Re: Un homme fait sa demande en mariage pendant un match ... 0 Ok l'humiliation gratuite. Trop de Michtonable de nos jours illumen Je viens d'arriver Inscrit le: 21/7/2021 Envois: 26 Re: Un homme fait sa demande en mariage pendant un match ... 3 stop aux violences sur les hommes Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 504 Karma: 1510 En ligne ! Re: Un homme fait sa demande en mariage pendant un match ... 1 ...



edit: N'empêche en tant qu'ultime test avant le grand pas, c'est pas mal. Est-elle trop susceptible? Impulsive? Violente? M'aime t-elle assez pour rire de mes blagues les plus potaches? Passer à la seconde phase du plan?.. Et là le mec avait un second écrin qu'il étais prêt à sortir quelques secondes après... madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 225 Karma: 188 Re: Un homme fait sa demande en mariage pendant un match ... 0 Il se fout de sa gueule devant tout le monde, normal qu'elle le prenne mal. En tout cas, c'est mon avis.