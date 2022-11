Vidéo : Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Posté par Skwatek

Une mauvaise surprise lorsqu'on jette une grenade dans une aération d'un bunker en Normandie.





Vidéo (8s) : Surprise avec un bunker en Normandie





Sur le même sujet :

Vidéo : Un instructeur jette une grenade dans un local (Ukraine) Vidéo : Un instructeur sauve un soldat après un lancer de grenade raté Vidéo : Double fail pendant un exercice militaire Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 505 Karma: 1539 Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 3 @Koreus, on a plus le droit aux vidéos sources? De plus je n'arrive plus a sélectionner le lecteur depuis quelque temps, ça me met juste "Vous aimez le site, affichez les pubs : ) " alors que je n'ai pas de bloqueur installés...(et ça me fait la même sur téléphone) Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1098 Karma: 4506 Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 3 Cette invention porte le nom de "DTC" je crois Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1777 Karma: 1181 Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 0 Granate Granate !!!! BOUM ! Scheisse... Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 186 Karma: 460 Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 0 On a pas de pétrole mais on a des idées ou Deutsche Qualität? larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 858 Karma: 1535 Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 0 Cela me rappelle ma digestion du mais LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 518 Karma: 803 En ligne ! Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 1

le dernier truc que tu te dis, ta dernière pensée,









c'est le troll ultime, y a rien au dessus de ça, je veux un tatouage au nom de son inventeur !

perso, je me serais pas fait avoir la deuxième fois

pas de l'invention vu son nom ^^ C'est horrible ! !le dernier truc que tu te dis, ta dernière pensée,c'est le troll ultime, y a rien au dessus de ça, je veux un tatouage au nom de son inventeur !perso, je me serais pas fait avoir la deuxième fois Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 237 Karma: 983 Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 0

@Bricci

Cette invention porte le nom de "DTC" je crois



En moins châtier, je dirai 'retour à l'envoyeur !' Citation :En moins châtier, je dirai 'retour à l'envoyeur !' WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3264 Karma: 10572 Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 1 Petit complément, le conduit qui reliait les deux orifices était percé de petits trous permettant tout de même l’aération. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1043 Karma: 1382 Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 1 Les idées les plus simples sont souvent les meilleures Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5691 Karma: 8841 Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie Re: Une mauvaise surprise avec un bunker en Normandie 0 En zeneral dans les bunkers du bord de mer, c est d abord une grenade que j introduis dans les trous...puis elle se tranforme en torpille...est ce que tu veux la voir?



J'ai un tatouage a plusieurs dimensions! Tenue De Soirée Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.