Vidéo : Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-Unis) Posté par LeFreund

Pendant un road trip aux Etats-Unis, un motard a fait la rencontre d'une biche...



Vidéo (18s) : Moto à 87 km/h vs Biche





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1101 Karma: 4510 Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... 1 Il a eu de la chance à cette vitesse ! La biche par contre, ne doit pas être bien vaillante... marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 562 Karma: 1001 Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... 0 Il est écrit 54... pas 87.



Edit: Ah ouais, il s'agit de la température en degrés Fahrenheit ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1101 Karma: 4510 Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... 1 marcaflushhh Citation : Le motard au guidon d'une Yamaha FJR 1300 2014 roulait à 87 km/h (54 mph) Citation : psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 712 Karma: 1518 Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... 3 Sans gants ,il a de la chance de ne pas chuter. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2675 Karma: 6087 Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... 0



Pour info, les gants sont obligatoires en France.



J'avoue que cela ne me viendrait pas à l'idée de rouler sans, surtout en ballade.



Pour info, les gants sont obligatoires en France.

J'avoue que cela ne me viendrait pas à l'idée de rouler sans, surtout en ballade.

Il a quand même bien eut de la chance de ne pas tomber. C'était toujours ma hantise en Corse, qu'il y ait un sanglier qui déboule sur la route... Ou une vache.Pour info, les gants sont obligatoires en France.J'avoue que cela ne me viendrait pas à l'idée de rouler sans, surtout en ballade.Il a quand même bien eut de la chance de ne pas tomber. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 144 Karma: 539 Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... 1 La moto s'est étonnament bien comportée. Par contre rouler sans gants !:o Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 252 Karma: 1376 Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... Re: Un motard roulant à 87 km/h percute une biche (Etats-... 0 @kpouer Et j'ai l'impression que tout le monde s'en fou, quand je vois le nombre de gens qui roule sans...