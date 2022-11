Vidéo : Quand la réalité virtuelle est trop réelle Posté par Koreus

Masque sur la tête, un enfant teste la réalité virtuelle et est agréablement surpris par le retour de force.



Vidéo (16s) : Un enfant donne un coup de poing en réalité virtuelle





Sur le même sujet :

Vidéo : Donner un coup de poing en réalité virtuelle Vidéo : Jouer à la boxe en VR pour la première fois Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 705 Karma: 2266 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0 Impossible de le lire, que ce soit avec le lecteur Koreus ou le dailymotion. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1710 Karma: 3209 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 1

@Framby

Impossible de le lire, que ce soit avec le lecteur Koreus ou le dailymotion.



https://www.dailymotion.com/video/x8fkr86

La vidéo est déjà passée :



Coup de poing en réalité virtuelle Citation :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/video/vr-coup-poing.html Coup de poing en réalité virtuelle LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 524 Karma: 817 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 2





et c'est elle qui portait les lunettes Ah bah il m'est arrivé exactement la même chose avec ma sœur à l'époque gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 601 Karma: 1273 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0

Joyeux anniversaire! gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6875 Karma: 5603 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0 Belle droite, il l'a eue en oneshot c'te monstre ^^ roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1361 Karma: 4006 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0 En fait il jouait en réalité augmenté, belle excuse la VR bravo petit:p payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 471 Karma: 349 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0 C'est quoi ces pubs maintenant ??! on a droit à 20s de pub pour une vidéo de 10s ?? BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 312 Karma: 923 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0 Réaction de la mère : Yes !!! c'est filmé... Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3669 Karma: 3868 En ligne ! Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0 The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3669 Karma: 3868 En ligne ! Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0

@payelatienne

C'est quoi ces pubs maintenant ??! on a droit à 20s de pub pour une vidéo de 10s ??



Dailymotion Citation :Dailymotion Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 650 Karma: 465 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0 payelatienne https://youtube.com/clip/UgkxKJb9-wMMzxf_ypPd-jY_M6ocJmhZPjl3 arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 421 Karma: 200 Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle Re: Quand la réalité virtuelle est trop réelle 0 "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported." Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.