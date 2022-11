Vidéo : Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du monde ? Posté par Koreus

Quel est le meilleur joueur de foot du monde ? Des scientifiques tentent de répondre à cette question





Vidéo (4mn27s) : Pub Nike (Footballverse)





Auteur Conversation Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 263 Karma: 939 Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... 0 Des scientifiques tentent de répondre.....( vraiment ? )

...Bla bla bla... ....bla bla bla .... publicité pour Nike . (HAAA OK ! )

...Bla bla bla... ....bla bla bla .... publicité pour Nike . (HAAA OK ! ) Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1106 Karma: 4542 Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... 2







Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3221 Karma: 803 Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... 0 Manque platini



Je préfère le match de foot de l'apprentie sorcière ´



Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 585 Karma: 2199 Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... 0 Pour moi il manque Eric Cantona- The King dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2918 Karma: 7725 Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... 2 disons qu'il s'agit de déterminer le meilleur joueur de foot du monde , oui ! mais sponsorisé nike .

d'où quelques oubliés ... ( un autre : zidane )

WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 175 Karma: 267 Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... 0 Pub de beauf', pour des beauf'



On peut reconnaître un peu de créativité, mais ça reste une publicité ... rien de plus.



Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 509 Karma: 1561 En ligne ! Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... 0 En tant que haineux du foot, je n'ai même pas tenu 5 secondes Format_c Je m'installe Inscrit le: 25/11/2004 Envois: 242 Karma: 229 En ligne ! Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... Re: Pub Nike, quel est le meilleur joueur de foot du mond... 0 Ils auraient pû faire l'effort d'aller voir à quoi ressemblait les alentours de Genève avant d'y coller des montagnes aussi hautes et proches