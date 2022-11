Vidéo : Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l'intérieur d'un cercueil Posté par Skwatek

Un futur marié est porté jusqu'à l'autel en étant allongé à l'intérieur d'un cercueil.







Vidéo (59s) : Ambiance d'enterrement à un mariage





momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 251 Karma: 494 Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... 2 c'est d'un classe !

Et l'enterrement, ils le feront en robe de mariée ?

Et l'enterrement, ils le feront en robe de mariée ? Telemnor Je m'installe Inscrit le: 28/3/2011 Envois: 248 Karma: 468 Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... 0 On notera que la majorité des gens tirent la gueule. Quand tu veux faire une blague de ce genre, faut t'assurer que le public est dans le même délire. Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 643 Karma: 653 Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... 0 C'est normalement un peu avant l'enterrement de vie de garçon whitenoise Je m'installe Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 122 Karma: 159 Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... 4

Comme si on en avait quelque chose à foutre...



"De nombreux internautes ont critiqué cette originalité, certains assurant qu'ils auraient immédiatement annulé le mariage si leur partenaire avait fait une telle entrée."Comme si on en avait quelque chose à foutre... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5696 Karma: 8858 Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... 0 Faudrait pas qu il soit tombé genre sur " l empoisonneuse de Pennsylvanie". etanox Je m'installe Inscrit le: 16/5/2013 Envois: 119 En ligne ! Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... 0 Ils en font quoi du cercueil après ? Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 238 Karma: 983 En ligne ! Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... Re: Un futur marié porté jusqu'à l'autel à l&ap... 0 Et pour la gender reveal party, il poignarde le ventre d'une fausse femme avec le sang qui coule bleu ou rose?