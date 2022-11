Vidéo : Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrage par un piéton témoin Posté par Quenelski

A Grenoble, le conducteur d'un véhicule utilitaire n'a pas apprécié de se faire couper la route par une camionnette ...



Vidéo (33s) : Intervention d'un passant lors d'un road rage à Grenoble





BobDylan Je m'installe Inscrit le: 24/11/2012 Envois: 364 Karma: 1061 Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... 2 C'est pas comme ça Pignon. C'est une technique le coup de boule. Vous faites comme ça vous, vous n'avez aucune force... c'est d'ici que ça doit partir... lagnak Je m'installe Inscrit le: 19/3/2010 Envois: 267 Karma: 566 Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... 0 C'est toujours amusant ce genre de situation car ce que le conducteur de la voiture blanche reproche au conducteur de la camionnette d'avoir fait une manœuvre dangereuse.



Du coup, pour lui expliquer ça, il fait à son tour une manœuvre dangereuse... En plus il ne semble pas rouler très lentement dès le début.



Et faire le con avec sa voiture de société, c'est un coup à se faire virer de sa boite Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 187 Karma: 460 Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... 0 Il espérait un coup de foudre avec sa collègue, il a eu un coup de poing.

Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 94 Karma: 190 Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... 1 C'est NET Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 244 Karma: 311 En ligne ! Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... Re: Échange diplomatique entre automobilistes et arbitrag... 0