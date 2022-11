Vidéo : Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'eau tombent sur ton téléphone Posté par LeFreund

Un homme pose son téléphone sur son lavabo et se lave les mains. Mais des gouttes tombent malencontreusement sur l'écran....



Vidéo (27s) : Quand des gouttes d'eau tombent sur ton téléphone





Sur le même sujet :

Vidéo : Recharger son téléphone avec style Vidéo : Téléphone Portable + Maïs = Pop-corn Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation alprer Je suis accro Inscrit le: 14/12/2013 Envois: 684 Karma: 389 Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... 0



Désapointé La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2541575 Désapointé PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12475 Karma: 13295 Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... 0 Je pensais voir s'ouvrir une page Pornhub, un machin du genre. Heureusement, finalement, que des choses assez légères. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 586 Karma: 2207 Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... 1 Mouais Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 240 Karma: 991 Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... 1 Un sketch sans avoir trop besoin de talent d'acteurs whitenoise Je m'installe Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 123 Karma: 172 En ligne ! Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... 0 Parce qu'être gay c'est la honte? C'est qui ce bolos..

Evitez son instagram ça pique les yeux batist4 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2008 Envois: 20 Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... Re: Quand tu te lave les mains et que des gouttes d'... 0 @whitenoise C'est peut-être juste sa manière de faire son coming out, personne n'a dit que c'était la honte dans cette vidéo. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.