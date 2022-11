Vidéo : Un automobiliste fait une marche arrière sur une autoroute pour voir un accident Posté par Skwatek

Un automobiliste inconscient fait une marche arrière sur une autoroute pour observer un accident qui s'est produit sur les voies en sens inverse.





Vidéo (10s) : Faire une marche arrière sur une autoroute pour voir un accident





Sur le même sujet :

Vidéo : Un groupe d'écoliers au bord d'une voie rapide Vidéo : Dépassement dangereux d'un camion Vidéo : Marche arrière sur l’A75 Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17348 Karma: 25079 Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... 1 Il s'est peut-être rendu compte qu'il était en mode Photo au lieu de Vidéo sur son téléphone... Ça arrive à tout le monde Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 147 Karma: 551 Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... 0 Il y a des gens qui sont suffisamment fous pour risquer leur vie et celle des autres afin d'avoir un truc sympa à raconter sur les réseaux sociaux. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 592 Karma: 2228 Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... 6





Un policier donne une leçon aux curieux pendant un accident de la route (Allemagne) Cela me rappelle cette belle leçon shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 785 Karma: 1505 Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... 0 N'empêche il était pas loin de le voir de l'intérieur l'accident. Grobreaker Je suis accro Inscrit le: 21/7/2017 Envois: 763 Karma: 430 Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... 4 Ce genre de manoeuvre ca devrait être un retrait direct du permis Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6376 Karma: 6212 Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... 1 Je croyais qu'on approchait des limites de la connerie, j'étais bien naïf. blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 62 Karma: 69 En ligne ! Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... 0 Qu'est-ce que cet/te automobiliste a bien pu rater ?

- sa vie

- sa sortie

- son permis

- son accident

- ses examens

- son escroquerie à l'assurance

- ...





Edit : j'avais pas vu le carton sur l'autre voie... Donc ce qui a été raté, c'est bien la photo..



(et moi j'ai raté mon com'..) sichroteph Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 9 Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... 0 @Grobreaker Non c'est trop clément. Une marche arrière sur l'autoroute pour pouvoir prendre une photo c'est criminel. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5698 Karma: 8854 Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... Re: Un automobiliste fait une marche arrière sur une auto... 0 On va pas se mentir....on regarde tous les accidents. Il fait juste ce que beaucoup revent de faire...bon pas moi parce que moi je suis un type bien. Mais vous... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.