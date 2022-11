Vidéo : La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du match Argentine - Arabie saoudite (Qatar 2022) Posté par Skwatek

La causerie d'Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de l'Arabie saoudite menée 1 but à 0 à la mi-temps face à l'Argentine pendant la Coupe du monde 2022.





Vidéo (1mn28s) : La causerie du sélectionneur Hervé Renard (Qatar 2022)





BOYCOTT DE LA COUPE DU MONDE - Détournement Durable #4 Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1124 Karma: 557 Re: La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du matc... Re: La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du matc... 1



Ils ont juste fait leur job.





Rien d exceptionnel. On décrète pas un jour férié après chaque petite bataille remportée, on préfère attendre la victoire finale pour lui rendre hommage.





(Pour l anecdote, je suis tellement fan de foot que je ne connais pas les joueurs saoudiens, et quand le mec a la radio a annoncé le deuxième but par al-dawsari, j’ai entendu Aldo Saari et j ai eu un blanc en me demandant si un italien s était fait naturalisé saoudien pour jouer sous les couleurs avant de réaliser Bon ok... le roi a décrété un jour férié suite a l exploit... mais en fait... heu...Ils ont juste fait leur job.Rien d exceptionnel. On décrète pas un jour férié après chaque petite bataille remportée, on préfère attendre la victoire finale pour lui rendre hommage.(Pour l anecdote, je suis tellement fan de foot que je ne connais pas les joueurs saoudiens, et quand le mec a la radio a annoncé le deuxième but par al-dawsari, j’ai entendu Aldo Saari et j ai eu un blanc en me demandant si un italien s était fait naturalisé saoudien pour jouer sous les couleursavant de réaliser Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 454 Karma: 251 Re: La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du matc... Re: La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du matc... 0 @Kratos2077 je ne suis pas fan de foot mais gagner un match de coupe du monde pour les joueurs d'un petit pays en terme de football, ce n'est pas " faire leur job ". On parle de sport, de dépassement de soi, de défier totalement les pronostics, ça c'est pour le fond.



Pour la forme.. No offense mais putain c'est quoi ce nihilisme/relativisme à deux balles ? T'es mort à l'intérieur ? chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 797 Karma: 982 Re: La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du matc... Re: La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du matc... 0 Franchement c'est beau ! FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 273 Karma: 337 Re: La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du matc... Re: La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du matc... 0 Heureusement pour les joueurs qu'il y a un traducteur.