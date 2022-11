Vidéo : Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc Seaworld Posté par LeFreund

Un mime fait une blague à un visiteur du parc Seaworld à Orlando (Etats-Unis)



Vidéo (38s) : Un mime blagueur





LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7091 Karma: 18679 Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... 0 Ce mime va finir en meme! MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 318 Karma: 1446 Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... 0 Je me suis fait avoir moi aussi... CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17374 Karma: 25147 Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... 0 marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 565 Karma: 1000 Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... 3 Con de mime. Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 18 Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... 5

@marcaflushhh

Con de mime.





@marcaflushhh

Con de mime.

Barrez-vous cons de mimes - Cité de la peur

Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6384 Karma: 6231 Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... 0 Le frère du mime a voulu faire la même chose au Texas. Il était âgé de trente trois ans. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 916 Karma: 1221 Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... 0 Ha zut ! Comme je ne parle pas anglais, je n'ai pas compris ce que disait le mime. Quelqu'un peut me traduire ? Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 176 Karma: 434 Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... Re: Un mime fait une blague à un visiteur d'un parc ... 1 Fascinant cette "nouvelle" génération qui ne peut vivre une expérience que via un écran en filmant absolument tout avec le téléphone greffé à la main 24/7.

Au moins ça fait des vidéos sur Koreus ...

Au moins ça fait des vidéos sur Koreus ...