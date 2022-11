Vidéo : Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT Posté par Le_Relou

Qu'est-ce qui est plus risqué que de plonger dans une piscine depuis un toit ? Plonger dans une piscine depuis un toit sur un VTT.



Vidéo (29s) : Plongeon à VTT dans une piscine (Fabio Wibmer)





EN même temps Fabio Wibmer est loin d'être un amateur

kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2684 Karma: 6111 Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT 1

@sdekaar

Et si il se rate hop paraplégique.



Cette phrase tu peux la mettre sous toutes les vidéos de figures en VTT.



Mais tu peux aussi la mettre sous une vidéo d'un piéton qui descend un trottoir...



Citation :Cette phrase tu peux la mettre sous toutes les vidéos de figures en VTT.Mais tu peux aussi la mettre sous une vidéo d'un piéton qui descend un trottoir... saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 192 Karma: 483 Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT 0 @Gudevski vu comme il s'arrête à 2cm du fond, je dirais plutôt Dive and Dive ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 266 Karma: 373 Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT 0 C'est nettement moins haut vue de coté que vu du dessus pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 392 Karma: 798 Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT 0 +1 pour le mec sur le transat, il a même pas bronché pour ses bijoux de famille ! Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 178 Karma: 435 Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT 0 Normalement, avant de "plonger", on t'apprend à regarder s'il y a assez de fond ...

Le gars frole le fond de la piscine alors qu'il chute à moitié de biais ... Darwin devait être de bonne humeur ce jour là. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 242 Karma: 994 Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT 0

Imaginons qu'il tape la rembarde, ca l'envoyait direct sur le bord de la piscine, le dos en premier!



Vous avez bien raison sur la débilité de la chose, surtout quand on voit le peu de marge qu'il avait.Imaginons qu'il tape la rembarde, ca l'envoyait direct sur le bord de la piscine, le dos en premier! wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 615 Karma: 611 Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT Re: Fabio Wibmer plonge dans une piscine avec son VTT 0

@Tempo123

Vous avez bien raison sur la débilité de la chose, surtout quand on voit le peu de marge qu'il avait.

Imaginons qu'il tape la rembarde, ca l'envoyait direct sur le bord de la piscine, le dos en premier!







Et merde ^^ J'allais dire tout le monde focalise sur le peu de marge pour le fond, mais rien sur les moins de 10cm de la rambarde ...