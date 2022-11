Vidéo : Elle joue la musique « Ode à la joie » en courant

Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 917 Karma: 1226

Re: Elle joue la musique « Ode à la joie » en courant Re: Elle joue la musique « Ode à la joie » en courant 0 On avait eu sur Koreus, il y a plusieurs années, une vidéo au Japon qui montrait qu'à l'intérieur d'un habitacle de voiture, si tu roulais à la bonne vitesse (donc pas trop vite), des bandes sur une route, créaient une musique. Bien sûr tu pouvais aller plus vite, mais du coup tu n'avais pas le tempo habituel. C'était en test, et c'est dommage que cela ne se pas répandu.

Cela serait sympa de rouler et de temps tu as un morceau de musique ou de chanson bien connue... plutôt que de mettre une rader qui te dit à combien tu roules et si c'est trop vite... et que beaucoup font exprès de battre leur record.

J'aime ce genre de dispositif passif, non répressif et ludique.