Vidéo : Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse Posté par Kilroy1

Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse au bord d'une petite route.



Vidéo (32s) : Un chien retrouve les clés de sa maîtresse





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1114 Karma: 4582 Re: Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse 3 La fameuse clé des champs. SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 121 Karma: 152 Re: Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse 0 Il veut peut-être tout simplement qu'elle lui renvoie la "baballe" ? CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17387 Karma: 25169 Re: Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse 1 Il me faut un chien !! Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 653 Karma: 464 Re: Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse 1 Moué, jamais "dressé pour retrouver des objets" peut-être, mais je sens qu'il a déjà joué à "rapporte la baballe/branche/jouet"...Comme basiquement TOUS les chiens de la terre (sauf ceux qui appartiennent à des abrutis), et vu que les clés sentent...bah comme sa maitresse, c'est logique pour lui. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8854 Karma: 3787 Re: Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse 2 La mienne sait chercher la bouffe. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 182 Karma: 444 Re: Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse 0 Si c'est pas un fake, soit le chien a un très bon odorat ... soit la maitresse se néglige sur l'hygiène ... 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6784 Karma: 4134 Re: Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse 0 Pour un chien qui n'a jamais été dressé je le trouve très réactif aux ordres de sa maitresse. A un moment il s'arrête et la regarde, et reprend sa recherche. Probablement à la suite d'un mouvement de main de sa maitresse. SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 171 Karma: 278 En ligne ! Re: Un chien retrouve les clés perdues par sa maîtresse 0

@Loom-

La mienne sait chercher la bouffe.

