Vidéo : Un passant sauve in extremis un enfant sur un passage pour piétons Posté par gazeleau

En Biélorussie, un passant sur un passage pour piétons a eu le bon réflexe en voyant une voiture arriver à vive allure.



Vidéo (11s) : Sauvetage in extremis d'un enfant sur un passage piéton





Sur le même sujet :

Vidéo : Une femme se fait renverser par deux voitures dans l'indifférence générale (Chine) Vidéo : /!\ Téléphoner sur un passage piéton /!\ Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation herpderpp Je viens d'arriver Inscrit le: 15/6/2011 Envois: 31 Re: Un passant sauve in extremis un enfant sur un passage... Re: Un passant sauve in extremis un enfant sur un passage... 0 C'est un fake, il s'agit d'une composition pour alerter sur les dangers de la route. dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2236 Karma: 7927 Re: Un passant sauve in extremis un enfant sur un passage... Re: Un passant sauve in extremis un enfant sur un passage... 0 @herpderpp



Il s'agit également d'un fake chez moi, je confirme arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 422 Karma: 200 Re: Un passant sauve in extremis un enfant sur un passage... Re: Un passant sauve in extremis un enfant sur un passage... 0

@herpderpp

C'est un fake, il s'agit d'une composition pour alerter sur les dangers de la route.

Tu peux poster le lien? Je trouve pas l'annonce d'origine.

Si c'est une vidéo authentique, le mec est un héro. Citation :Tu peux poster le lien? Je trouve pas l'annonce d'origine.Si c'est une vidéo authentique, le mec est un héro. LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1744 Karma: 1198 Re: Un passant sauve in extremis un enfant sur un passage... Re: Un passant sauve in extremis un enfant sur un passage... 0

@arrobaz

Si c'est une vidéo authentique, le mec est un héro.

Cf le spoiler ajouté (désormais ?) à la vidéo.



Citation : Le Ministère de l'intérieur a déclaré sur son compte Telegram que la vidéo était un montage. La police a trouvé l'auteur de la vidéo qui a expliqué qu'il voulait faire une vidéo de sensibilisation sur les dangers de la route. Citation :Cf le spoiler ajouté (désormais ?) à la vidéo.Citation : Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.