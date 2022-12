Vidéo : Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous voyagez en avion Posté par Koreus

Dans un aéroport en Australie, une caméra a filmé des bagagistes « poser » des valises sur le tapis roulant.



Vidéo (1mn5s) : Bagagistes vs Valises (Aéroport de Melbourne)





Mister-B Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2022 Envois: 14 Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... 1 Argh! la vidéo coupe juste au moment du meilleur lancé! frustrant... dasli Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 53 Karma: 61 Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... 0 Ils ne savent pas qu'ils sont filmés? Ça pourrait être un motif de licenciement non? stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1105 Karma: 1114 Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... 0 Pas choqué de voir voler des valises par contre ils en foutent la moitié à côté !!! SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 416 Karma: 898 Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... 1 Le pire c'est qu'ils se font encore plus mal en faisant ce genre de lancé... leur dos le payera cher dans quelques années MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1944 Karma: 3742 Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... 1 S'en foutent d'être virés après ça : ils iront bosser chez Fedex où chez DPD... SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 65 Karma: 81 Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... 0 Pas très pro, ni respectueux pour les usagers..

Je suis leur employeur je vois ça, deux actions:

-Avertissement pour tous les concernés.

-Visiblement ils s'enuient et ils ont de l'énergie à dépenser, alors objectifs de cadence chiffrés pour tout le monde, ceux qui ne suivent pas peuvent rester chez eux.



C est une belle pub pour red bull...on voit bien toute l energie déployée dans les lancés! WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 177 Karma: 286 Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... 0 Un pays aux animaux dangereux, même pour les valises gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6996 Karma: 5726 Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... 0 Si tu ne veux pas bien faire ton boulot, pourquoi mettre tant d'énergie à mal faire ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2695 Karma: 6127 Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... Re: Ne mettez rien de fragile dans vos valises quand vous... 0



Les personnes qui prennent l'avion savent très bien qu'il faut éviter de mettre des choses fragiles dans leurs valises.



Après j'aime pas trop cette "police d'Internet" où l'on montre des gens qui font mal leurs travails et tous le monde les lynches.



Ils sont comme tous le monde, ils ont des jours avec et des jours sans.



Pour avoir fait de l'intérim chez UPS, je peux vous dire que, des fois, les colis ne sont pas mieux traités.Les personnes qui prennent l'avion savent très bien qu'il faut éviter de mettre des choses fragiles dans leurs valises.Après j'aime pas trop cette "police d'Internet" où l'on montre des gens qui font mal leurs travails et tous le monde les lynches.Ils sont comme tous le monde, ils ont des jours avec et des jours sans.Et comme ont dit souvent : "on a pas le contexte".