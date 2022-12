Vidéo : Une ambulance renverse une personne âgée en reculant (Serbie) Posté par Skwatek

En Serbie, un ambulancier recule mais ne voit pas une personne derrière son ambulance.



Vidéo (1mn11s) : Ambulance serbe Fail





Vidéo : Régis conduit une ambulance Vidéo : Regis ambulancier Plus d'infos Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17409 Karma: 25232 Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... 0 À quelques centimètres près ça aurait pu être bien pire ! forsnox Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2011 Envois: 28 Karma: 139 Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... 0 J'espère qu'elle a l'option titane sur son dentier :ouch:



Après ca me rassure on se plaint de la réactivité des passants quand il y'a un drame mais même avec des urgentistes c'est quand même pas rapide Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 273 Karma: 975 Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... 0 putain, mais même quand ils s'en rendent compte ils ont des reflexes d'huitre et mettent une plombe à réagir... ils ont été virés d'un aéroport et se sont reconvertis non ? Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 884 Karma: 1054 Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... 0 L'ambulance n'allait pas vite, mais la violence du choque ! Wazzalex Je m'installe Inscrit le: 7/5/2008 Envois: 296 Karma: 249 En ligne ! Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... Re: Une ambulance renverse une personne âgée en reculant ... 0 @Trucmachinchose Je pense plutôt que, vu que c’est des professionnels de service d’urgence (enfin, peut être pas le chauffeur), ils savent ne pas paniquer et courir dans tous les sens en cas de situation exceptionnelle. Ils gardent leur calme, analysent et agissent.

Il est fréquent que des gens normaux agissent dans la précipitation dans ce genre de situation et aggravent le problème de base.