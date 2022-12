Vidéo : Il se devait de la réveiller Posté par Koreus

Sa femme dort à l'arrière d'un avion de tourisme, et il ne peut pas s'empêcher de la réveiller.



Vidéo (18s) : Comment réveiller sa femme en avion





Vidéo : Un chien dans un avion Vidéo : Kate Upton en apesanteur Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Aethnight Je masterise ! Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 3793 Karma: 529 Re: Il se devait de la réveiller 9 Mon fakemeter s'affole !!

14 commentaires Auteur Conversation Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6393 Karma: 6253 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 3

Une façon imparable de s'envoyer en l'air. Aethnight Je masterise ! Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 3793 Karma: 529 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 9 Mon fakemeter s'affole !! Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 591 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 0 .... c'est pas interdit d'utiliser sont téléphone pendant que on pilote ? MadMac Je viens d'arriver Inscrit le: 19/6/2012 Envois: 37 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 0 Une ceinture de sécurité dans un avion ?? Je pense que si l'avion se crash, ça n'aidera pas beaucoup… camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 835 Karma: 3188 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 0



Il l'a fait monter au 7e ciel Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 337 Karma: 418 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 0 Je ne m'attendais pas à cette chute... arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 425 Karma: 212 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 1 1er comment sur le sexe, 2eme joue le révolutionnaire "fake".



Moi je trouve que c'est une video sympa fake ou pas. Jme dit qu'avoir son avion ça doit être trop cool. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2570 Karma: 3850 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 1 MadMac je pense que c'est juste pour pas que le mec décolle de son siège comme la fille à l'arrière qui n'as pas de ceinture je pense que c'est juste pour pas que le mec décolle de son siège comme la fille à l'arrière qui n'as pas de ceinture PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 924 Karma: 1231 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 1





Et c'est quoi cet avion qui a des sièges et un habitacle qui ressemble à celui d'une voiture ? Tiens ? Il manque une oreille à Minnie...Et c'est quoi cet avion qui a des sièges et un habitacle qui ressemble à celui d'une voiture ? stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1106 Karma: 1118 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 2 On est tous d'accord pour dire que cette femme est BEAUCOUP TROP BELLE ! LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 592 Karma: 950 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 0 On dirait qu'elle a une petite tête blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 66 Karma: 76 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 0 Moi je m'amuse en postant un commentaire sur koreus.

Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs budgets Stellar Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 319 Karma: 407 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 2 PseudoPris chalupit Je viens d'arriver Inscrit le: 10/3/2008 Envois: 85 Karma: 68 Re: Il se devait de la réveiller Re: Il se devait de la réveiller 2 Moi je fais la même choses avec ma 104, je prends a toute vitesse un dos d'ane et j'ai ma chèvre sur la banquette arrière (direction le véto) qui se soulève... On a pas les même vie... ^^