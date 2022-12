Vidéo : David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains pouvaient respirer par les fesses Posté par kikekoi

Dans l'émission 28 minutes d'Arte, David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains pouvaient respirer par les fesses.



Vidéo (1mn47s) : Peut-on respirer par les fesses ?





CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17416 Karma: 25246 Re: David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains po... 0 Intéressant ! Don-DPK Je m'installe Inscrit le: 11/3/2008 Envois: 325 Karma: 320 Re: David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains po... 0 Depuis quand ça existe les vidéo de David Castello Lopes ? Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 328 Karma: 1328 Re: David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains po... 0 Et du coup, en cas de constipation, on pourrait chier par le nez? mckintosh Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2015 Envois: 4 Re: David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains po... 1 Don-DPK Ciao ! Si ce n'était pas ironique, il a une page youtube pour divers sujet mais il y a une playlist bien plus fun que tu peux trouver ici







Ciao ! Si ce n'était pas ironique, il a une page youtube pour divers sujet mais il y a une playlist bien plus fun que tu peux trouver ici Je conseille fortement MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1947 Karma: 3755 Re: David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains po... 0 Quand on pue de la gueule, c'est qu'on pète de la bouche ? Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79980 Karma: 7361 En ligne ! Re: David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains po... 0





J'expire plus que je ne respire par mes fesses, et souvent ça se sent. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 328 Karma: 1328 Re: David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains po... 0

@Crazy-13

J'expire plus que je ne respire par mes fesses, et souvent ça se sent.





--->[Exit]



C'est fou comme ce sujet inspire! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1371 Karma: 2164 En ligne ! Re: David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains po... 0 Soyons précis.

Il ne s'agit pas de respirer par les fesses mais par l'anus.

Il ne s'agit pas de respirer par les fesses mais par l'anus. Ne confondons pas svp. On peut montrer ses fesses sur une plage, mais si on montre son anus ça va moins bien se passer... LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 591 Karma: 949 En ligne ! Re: David Castello-Lopes a voulu savoir si les humains po... 0