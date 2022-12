Vidéo : Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-outan Posté par Acherontia

Au zoo de Dubai, un orang-outan a décidé qu'il voulait essayer une veste porté par un visiteur.



Vidéo (42s) : Un orang-outan met la veste d'un homme





Sur le même sujet :

Vidéo : Un orang-outan conduit une golfette Vidéo : Une famille d'humains et un singe se croisent sur un pont Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 1152 Karma: 1085 Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... 2 Anthropomorphisme ou mimétisme ?

Vous avez 2 heures. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 612 Karma: 2331 Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... 2 je suis admiratif, sa manière de la mettre est si "smooth" Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2630 Karma: 7940 Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... 0 Qui singe qui..? ^^ Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1121 Karma: 4637 Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... 1 Ca lui va pas mal en plus ! Allez, le pantalon maintenant ! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 329 Karma: 1345 Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... 0 Rien d’extraordinaire, il a été foutu de mettre la veste à l’envers et du coup on voit l’étiquette… Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5737 Karma: 8952 En ligne ! Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... 1 Avec ses quatres mains, il peut voler quatres fois! sha-rity Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 12 Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... 0 Il glande beaucoup sur les rhésus sociaux, du coup forfait illimité chez Orange-outang. sha-rity Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 12 Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... Re: Un homme se fait dépouiller de sa veste par un orang-... 2 Le monde du luxe est en émoi : voilà notre nouveau Yves-Saint l'orang. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.