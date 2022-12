Vidéo : Un chien négligé à le droit à une séance de toilettage Posté par Koreus

Une femme fait un petit toilettage à un chien qui en a bien besoin.



Vidéo (1mn17s) : Toilettage d'un chien négligé





Auteur Conversation Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1543 Karma: 1303 Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... 1 C'et un croisement à base de mouton ? Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 191 Karma: 480 Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... 1 Ce cas est extrême mais toutes les SPA de France ont très certainement eu à faire des toilettages / coupes de ce type sur des chiens dans des états à peine meilleurs ... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 836 Karma: 3188 En ligne ! Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... 1 Il lui manque plus que l'appareil dentaire SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 181 Karma: 292 Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... 3



Un chien heureux qui va faire des chauves heureux! marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 572 Karma: 1020 Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... 0 ça fait le même effet quand je bouge mon gros pull d'hiver... sha-rity Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 18 Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... 0 - C'est un bobtail... ?

- Ha non ! Celui-là c'est un un Bob Marley. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 927 Karma: 1236 En ligne ! Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... 1 Gag 1 : "Mais pourquoi j'ai froid moi ?"

Gag 2 : Faut juste bien faire gaffe de ne pas jeter le chien à la place des poils.

Gag 3 : Aussi moche après la tonte qu'avant.

Gag 4 : Il n'y a pas de gag 4

Gag 5 (corrélat du gag 1) : Si le chien a froid ensuite, on peut lui faire un manteau avec ses poils. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 611 Karma: 1283 En ligne ! Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... Re: Un chien négligé à le droit à une séance de toilettag... 0

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plique_polonaise



Arrgh

Ca s' appelle un feutrage de fourrure, et chez les humains une plique polonaise.Arrgh