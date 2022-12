Vidéo : Un passage à niveau un peu particulier en Suisse Posté par Skwatek

Près de Meiringen en Suisse, il existe un passage à niveau pas comme les autres.



Vidéo (30s) : Passage à niveau insolite (Suisse)





Vidéo : Un camion percuté par un train à un passage à niveau (Deuil-Montmagny) Vidéo : Un camion freine trop tard à un passage à niveau (Pologne) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 406 Karma: 250 Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse 0 Je croyais que la Suisse n'avait pas d'armée. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17427 Karma: 25281 Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse 1 Speedball Ils ont signé avec les USA Ils ont signé avec les USA en 2021 un contrat d'achat de 36 chasseurs F-35 pour 6 milliards d'euros... Le voyage aurait été plus court s'ils avaient choisi le Rafale wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 617 Karma: 614 Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse 2 Attention, un mirage peut en cacher un autre ! ( et osef si ce ne sont pas des mirages^^) Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5740 Karma: 8957 Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse 1

@Speedball

Je croyais que la Suisse n'avait pas d'armée.

@Speedball

Je croyais que la Suisse n'avait pas d'armée.

Figure toi qu ils ont une marine...même si ils n ont pas de mer...qu ils participent a l euro et a l Eurovision alors qu ils sont oas en Europe. Citation :Figure toi qu ils ont une marine...même si ils n ont pas de mer...qu ils participent a l euro et a l Eurovision alors qu ils sont oas en Europe. Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 144 Karma: 355 Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse 0 Du coup ça fait très... inoffensif. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6714 Karma: 2666 Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse 0





Si vous regardez bien le mode furtif de l'avion était en marche, mais le pilote l'a vite désactivée pour qu'on le voit traverser la route. ^^ robiwan Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2017 Envois: 70 Karma: 469 En ligne ! Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse Re: Un passage à niveau un peu particulier en Suisse 0 Ça suffit, je coupe GTA