Vidéo : Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à sa main Posté par Skwatek

Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à sa main à Mayence, en Allemagne.





Vidéo (1mn4s) : Un militant écologiste se colle la main sur la route (Allemagne)





Auteur Conversation millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 136 Karma: 131 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 Il a la main leste(e)... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1752 Karma: 3413 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 Te voilà libérer de la rue, tu peux retourner battre le pavé maintenant. FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 281 Karma: 344 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 Bien joué ! Des dizaines de personnes mobilisées pour libérer cet activiste. Sans compter maintenant les infirmières et chirurgiens qui n'ont rien d'autre à faire dans l'hôpital où il va se rendre.



Le ridicule finira par tuer ce genre d'action stupide.



Le ridicule finira par tuer ce genre d'action stupide. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2705 Karma: 6126 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 1



C'est dommage de devoir faire de telles actions pour être entendu sur un sujet qui nous concernes tous. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 248 Karma: 1009 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 2 J'ai l'impression qu'avec les actions de ces militants écologistes (jeter de la peinture, du faux sang, se coller la main au goudron, etc...) on parle plus de la bêtise de ces actions comme ici, et donc de ceux qui les réalisent, et donc indirectement ça joue contre la cause qu'ils défendent. Alors que cette cause, l'écologie, a justement besoin qu'on la défende mieux! Ozida Je m'installe Inscrit le: 10/12/2010 Envois: 373 Karma: 164 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0

@Tempo123

J'ai l'impression qu'avec les actions de ces militants écologistes (jeter de la peinture, du faux sang, se coller la main au goudron, etc...) on parle plus de la bêtise de ces actions comme ici, et donc de ceux qui les réalisent, et donc indirectement ça joue contre la cause qu'ils défendent. Alors que cette cause, l'écologie, a justement besoin qu'on la défende mieux!

Que fais tu pour la défendre mieux ?



Que fais tu pour la défendre mieux ? Citation :Que fais tu pour la défendre mieux ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2920 Karma: 7729 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 - mais pourquoi t'as un bout de bitume au bout de la main ?

- rhaaa , je peux pattex pliquer ! Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 193 Karma: 482 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 Achetez tous des actions du groupe Henkel (propriétaire de la marque Loctite), vu le nombre de neuneus qui se collent partout, le chiffre d'affaire ne peut qu'augmenter !

Pouvez aussi acheter des actions 3M qui fournira les bandages pour réparer la peau arrachée de sa main !



Quand leurs manifestations écologiques reposent sur toute une chaine d'industries pétrochimiques internationales (sans compter toute la médiatisation à base de smartphones et de réseaux sociaux) ... Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 280 Karma: 1020 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 Totalement contreproductif ... dommage SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 133 Karma: 164 En ligne ! Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 1

@Ozida

Citation :

@Tempo123

J'ai l'impression qu'avec les actions de ces militants écologistes (jeter de la peinture, du faux sang, se coller la main au goudron, etc...) on parle plus de la bêtise de ces actions comme ici, et donc de ceux qui les réalisent, et donc indirectement ça joue contre la cause qu'ils défendent. Alors que cette cause, l'écologie, a justement besoin qu'on la défende mieux!



Que fais tu pour la défendre mieux ?

Pour @Tempo123, je ne sais pas, mais pour moi :

– en triant mes déchets,

– en faisant attention à ma consommation d'électricité,

– en faisant attention à ma consommation d'eau,

– en ne prenant ma voiture que lorsqu'elle est vraiment indispensable,

– en n'achetant que ce dont j'ai réellement besoin,

– en étant sourd aux campagnes marketing destinées à nous faire surconsommer (de type Black Friday de neuneu),

– en recyclant mes habits usés,

– en privilégiant les produits issus du recyclage,

– en privilégiant les gels-douches, savons, shampoings, produits ménagers, etc. ayant l'impact le plus faible sur l'environnement,

– en participant à des journées de ramassage de déchets en forêt, en montagne, sur la plage,

– en sensibilisant mes enfants à la cause écologique,

– etc.



C'est fou tout ce qu'on peut faire (d'utile) pour la planète sans finir (inutilement) avec la main collée sur du bitume comme un débile, hein !?

Je précise que je ne vote pas, et ne voterai jamais écolo.

Les extrêmes sont trop dangereux pour la société (et donc pour la planète).

C'est fou tout ce qu'on peut faire (d'utile) pour la planète sans finir (inutilement) avec la main collée sur du bitume comme un débile, hein !?

Je précise que je ne vote pas, et ne voterai jamais écolo.

Les extrêmes sont trop dangereux pour la société (et donc pour la planète).

Ils sont dangereux et cons (cf cette vidéo). WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 179 Karma: 292 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 Ces militant sont tels les sages montrant la lune,



Tous les gens qui se limitent à "olala les teubés avec le bitume" sont tels les idiots, regardant le doigt ... honte à vous diront vos enfants dans quelques années ! SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 133 Karma: 164 En ligne ! Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0

@WalkerBip

Tous les gens qui se limitent à "olala les teubés avec le bitume" sont tels les idiots, regardant le doigt ... honte à vous diront vos enfants dans quelques années !

Oui, c'est certain ! Nos enfants glorifieront ce pauvre type dont l'action est d'une utilité capitale pour la planète. Il aura même droit à sa statue.

Bref… n'importe quoi !



Citation : Ces militant sont tels les sages montrant la lune,

Tu es rigolo.



Citation :Oui, c'est certain ! Nos enfants glorifieront ce pauvre type dont l'action est d'une utilité capitale pour la planète. Il aura même droit à sa statue.Bref… n'importe quoi !Citation :Tu es rigolo. blahmeuh Chaleur ! Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 69 Karma: 77 En ligne ! Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 Tempo123

En être rendu à se coller au sol pour défendre une cause

1/ c'est personnellement une conséquence (séquelles ?)

2/ pourquoi en est-on arrivé là ?





PS : coucou

En être rendu à se coller au sol pour défendre une cause1/ c'est personnellement une conséquence (séquelles ?)2/ pourquoi en est-on arrivé là ?PS : coucou Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3229 Karma: 804 Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 Écolo terroristes

A traiter tels quels

A traiter tels quels blahmeuh Chaleur ! Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 69 Karma: 77 En ligne ! Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 @SoBas



Tu es irresponsable : tu as oublié de mettre un pull à col roulé et de couper ton wifi ! SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 133 Karma: 164 En ligne ! Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0

@blahmeuh

@SoBas



Tu es irresponsable : tu as oublié de mettre un pull à col roulé et de couper ton wifi !

Pour le wifi, tu marques un point.

Pour le col roulé, pardon, mais tu n'en sais rien. ^^ Citation :Pour le wifi, tu marques un point.Pour le col roulé, pardon, mais tu n'en sais rien. ^^ Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8887 Karma: 3798 En ligne ! Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... Re: Un militant écologiste avec un bout de bitume collé à... 0 Faut pas lui serré la paluche à lui. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.