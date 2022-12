Vidéo : Un enfant prend l'ascenseur du Père Noël pour lui rendre visite Posté par Skwatek

Un petit garçon de 4 ans rend visite au Père Noël en prenant un ascenseur.



Vidéo (1mn58s) : Un enfant prend l'ascenseur du Père Noël





Oh c'est trop mignon...

un des plus gros mensonges répété des milliards de fois chaque année!









4 ans plus tard : "Le père Noël n'existe pas, papa, mais le réchauffement climatique a accéléré grace à l'ascenseur". Joyeux Noël, Hohoho.



Ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore un écolo extrémiste qui soit venu tartiner les écrans avec ses excréments...

Ah... on me dit dans l'oreillette qu'un mec avec la main en forme de trottoir s'est fait refouler à l'entrée.

Je suis pas trop dans le délire père noël et tout, mais voir ce gamin impressionné et ému, ça fait plaisir.

N'empêche qu'ils ont mis le paquet, faire ce genre d'animation en images de synthèse spécifiquement pour un espèce d'ascenseur ça a dû leur coûter un bras et demi.