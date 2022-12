Vidéo : Il pleut des singes en Floride Posté par Skwatek

En Floride, des singes sautent dans une rivière depuis un arbre.





Vidéo (1mn6s) : Des singes sautent dans une rivière





Auteur Conversation GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 489 Karma: 992 Re: Il pleut des singes en Floride Re: Il pleut des singes en Floride 0



Si c'est le cas il faut bien des Darwin chez toutes les espèces J'ai l'impression qu'au début il y en à un qui saute un peu trop loin et tombe sur le sol au vu des cris non ?Si c'est le cas il faut bien des Darwin chez toutes les espèces Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5758 Karma: 8485 Re: Il pleut des singes en Floride Re: Il pleut des singes en Floride 0 Edit Koreus : propos raciste dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2922 Karma: 7734 Re: Il pleut des singes en Floride Re: Il pleut des singes en Floride 0 tout ça pour aller se mettre sur la tronche avec les voisins d'en face ?

Effectivement , on descend bien du singe ... Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 532 Karma: 1643 Re: Il pleut des singes en Floride Re: Il pleut des singes en Floride 0 dtclulu Je pense que tu n'as ni le soutien des créationnistes, ni celui des évolutionnistes sur ce coup là Je pense que tu n'as ni le soutien des créationnistes, ni celui des évolutionnistes sur ce coup là ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1720 Karma: 3226 Re: Il pleut des singes en Floride Re: Il pleut des singes en Floride 0 LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 599 Karma: 961 Re: Il pleut des singes en Floride Re: Il pleut des singes en Floride 0 Ploc, ploc ploc, ploc .. ploc"



C'est confirmé, un singe ne sait pas plonger,

font tous des plats C'est confirmé, un singe ne sait pas plonger,font tous des plats Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 332 Karma: 1358 Re: Il pleut des singes en Floride Re: Il pleut des singes en Floride 0 @Jinroh



Paix à ton âme… kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2706 Karma: 6128 En ligne ! Re: Il pleut des singes en Floride Re: Il pleut des singes en Floride 0

@Jinroh





Citation :T'es chaud toi. T'es un fifou dans ta tête.