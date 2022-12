Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2011 Envois: 29 Karma: 142

Pourtant dans ces regions la ce sont de vrais connaisseurs de la mer, mais c'est vrai qu'au port on parle souvent du mec "aguerri" qui connait tellement le coin et la pratique qu'il fait de moins en moins attention.



Ne relâchez jamais niveau sécurité, les accidents arrivent aussi (et plus qu'on ne croit) aux locaux qui ne sont plus sur leurs gardes a cause de l'habitude