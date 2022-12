Vidéo : Des lycéens font une course de tables dans un gymnase Posté par Le_Relou

Avant un match de basket, des lycéens font une course de tables sur des humains qui servent de rondin



Vidéo (38s) : Course de tables





Vidéo : Un lycéen danse sur "Billie Jean"

- "ça à l'air marrant" et

- "rarement vue une idée aussi con"



J'hésite entre :- "ça à l'air marrant" et- "rarement vue une idée aussi con" dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2924 Karma: 7738 En ligne ! Re: Des lycéens font une course de tables dans un gymnase Re: Des lycéens font une course de tables dans un gymnase 1 rouler sous la table version sans alcool ! papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 411 Karma: 688 Re: Des lycéens font une course de tables dans un gymnase Re: Des lycéens font une course de tables dans un gymnase 2 Elu meilleur moyen de se taler une couille dans la bonne humeur. Elu meilleur moyen de se taler une couille dans la bonne humeur. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 619 Karma: 1299 En ligne ! Re: Des lycéens font une course de tables dans un gymnase Re: Des lycéens font une course de tables dans un gymnase 1

@kpouer

J'hésite entre :

- "ça à l'air marrant" et

- "rarement vue une idée aussi con"





