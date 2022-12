Vidéo : Accident de slingshot à la fête foraine Winter Wonderland à Hyde Park Posté par Koreus

Hier dans une fête foraine à Londres, un des manèges à sensations a eu un petit problème technique.



Vidéo (32s) : Slingshot Fail (Winter Wonderland)





Sur le même sujet :

Vidéo : Problème d'élastique sur un slingshot Vidéo : Accident de SlingShot au Cap d'Agde Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 603 Karma: 965 Re: Accident de slingshot à la fête foraine Winter Wonder... Re: Accident de slingshot à la fête foraine Winter Wonder... 0 Bah c'est pour ça qu'il y en a deux Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8895 Karma: 3804 En ligne ! Re: Accident de slingshot à la fête foraine Winter Wonder... Re: Accident de slingshot à la fête foraine Winter Wonder... 0 C'est pour ça que je ne veux jamais faire celui là. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.