Vidéo : Charge, la dernière animation de Blender Animation Studio Posté par DoubleZ

Dans un futur non déterminé, un homme prend tout les risques pour récupérer une batterie chargée dans un complexe industriel et automatisé.



Vidéo (4mn23s) : Charge (Blender Animation Studio)





Sur le même sujet :

Vidéo : Sprite Fright Vidéo : Tears Of Steel Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.