Vidéo : Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait à l'aéroport de San Francisco Posté par Kilroy1

Filmé à l'aéroport de San Francisco, un atterrissage en parallèle parfait entre deux avions.



Vidéo (42s) : Atterrissage en parallèle parfait (SFO)





Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 13761 Karma: 9913 Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 2 C'est le jeu des 7 erreurs (⊙o⊙) Donatien Je viens d'arriver Inscrit le: 2/6/2015 Envois: 76 Karma: 81 Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 1 Videaste et vidéo verticale???? camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 840 Karma: 3215 Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 1



"On ne sent pas le cul des gens Didier !!" camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 840 Karma: 3215 Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 3 Donatien

Citation : Videaste et vidéo verticale????

Une vidéo horizontale dans un format vertical que je regarde sur mon écran horizontal

Citation : Videaste et vidéo verticale???? Une vidéo horizontale dans un format vertical que je regarde sur mon écran horizontal On arrête pas le progrès Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 190 Karma: 463 En ligne ! Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 0 Super ! J'aimerais bien voir ça filmé de l'intérieur d'un des deux avions.

Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 190 Karma: 463 En ligne ! Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 0 @Donatien Les vidéos verticales sont faites pour être vu sans tourner à chaque fois son téléphone.

Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1782 Karma: 1184 Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 0 Les passagers se sont fait coucou. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 885 Karma: 1608 Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 1

@camaronalex

@Donatien

Citation : Videaste et vidéo verticale????

Une vidéo horizontale dans un format vertical que je regarde sur mon écran horizontal

On arrête pas le progrès

@camaronalex @Donatien Citation : Videaste et vidéo verticale???? Une vidéo horizontale dans un format vertical que je regarde sur mon écran horizontal On arrête pas le progrès +1, on se retrouve à avoir la vidéo en timbre post au milieu de son écran. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1578 Karma: 1643 Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 0 dans mes souvenir, l'utilisation simultanée des pistes est interdite. Y'a des dérogations? ou ma mémoire est miteuse? Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2200 Karma: 241 Re: Deux avions font un atterrissage en parallèle parfait... 0 Un 737 Max, ce doit être le dernier à voler…