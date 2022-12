Vidéo : Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyage en Suisse Posté par LeFreund

Deux célébrités coréennes ont fait un résumé en vidéo d'une minute de leur voyage en Suisse



Vidéo (49s) : Hahaha in Swiss





Auteur Conversation billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1152 Karma: 1952 Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... 3 HAHAHAHA Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 624 Karma: 2392 En ligne ! Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... 1 J'ai riz Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1125 Karma: 4665 Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... 3 L'envie de les taper arrive très rapidement ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 251 Karma: 1026 Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... 0 Cela a l'air fun la Suisse



Toujours plus qu'un Suisse! Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 239 Karma: 232 Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... 1 Au debut c'était marrant mais c'est très vite devenu chelou

LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 605 Karma: 968 Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... 0

mais j'ai vraiment bien aimé malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 114 Karma: 133 Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... Re: Deux coréens font un résumé en 1 minute de leur voyag... 1

@Kwisatz

J'ai riz



En terme d'humour, c'est nippon, ni mauvais...