Vidéo : Une Tiktokeuse nous montre sa maladie de peau rare Posté par Koreus

Devant la caméra, elle nous montre comment se déroule un épisode de poussés de plaques rouges sur son visage.



Vidéo (2mn42s) : Nancy a des poussés de plaques rouges sur le visage

gnarf2 Re: Une Tiktokeuse nous montre sa maladie de peau rare Elle danse la tectonique (des plaques)?



Je suis dehors.



Loom- Re: Une Tiktokeuse nous montre sa maladie de peau rare Doudioux un si jolie visage.



Et ça lui fait mal ça ?



coronade Re: Une Tiktokeuse nous montre sa maladie de peau rare

Taxidermiste Re: Une Tiktokeuse nous montre sa maladie de peau rare



Nancy est tombée de l'abribus.



asm63 Re: Une Tiktokeuse nous montre sa maladie de peau rare

@Loom-

Doudioux un si jolie visage.

C'est moins grave quand ça touche les moches ?

@Loom-

Mahad Re: Une Tiktokeuse nous montre sa maladie de peau rare Ouai enfin si ça fait 6 ans qu'elle attend un moment sort toi les doigts quoi. Perso je reste pas 6 ans à attendre. Kwisatz Re: Une Tiktokeuse nous montre sa maladie de peau rare

@gnarf2

Elle danse la tectonique (des plaques)?



Je suis dehors.



@gnarf2

Elle danse la tectonique (des plaques)?



Je suis dehors.



Merci d'y rester; fatch que c'est mauvais

Kratos2077 Re: Une Tiktokeuse nous montre sa maladie de peau rare

@Mahad

Ouai enfin si ça fait 6 ans qu'elle attend un moment sort toi les doigts quoi. Perso je reste pas 6 ans à attendre.





Elle a vu plusieurs médecins ! Donc elle se sort les doigts.



Dans le cas d'une maladie rare, il se peut qu'aucun des médecins de ses environs n'aient un diagnostic simple à donner. L'appréciation peut être erronée et doit être contrôlée.