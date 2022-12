Vidéo : Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de la vie (Living RPS) Posté par Le_Relou

Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de la vie. Qui va gagner ?



Vidéo (30s) : Jeu de la vie version Pierre-papier-ciseaux





Sur le même sujet :

Vidéo : Un papa et sa fille jouent à Pierre-feuille-ciseaux Vidéo : Gagner au Pierre-papier-ciseaux à 1 contre 4 Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 634 Karma: 2445 Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... 0 Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 887 Karma: 1607 Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... 0 L'expérience est rigolote, mais le mécanisme utilisé est stupide... Pierre-feuille-ciseau ne fonctionne pas ainsi, en parallèle !

Le problème, c'est que la nourriture d'une espèce, c'est aussi le seul moyen de limiter son nombre de ses prédateurs...

Donc plus une espèce croit, plus elle a des chances de crever.

La stratégie gagnante, c'est de ne manger le moins possible et de se disperser.

(A noter que les mouvements n'étaient pas aléatoires dans cette simulation) dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2928 Karma: 7774 En ligne ! Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... 0 au chifoumi , c'est purement du hasard alors qu'ici , le papier a l'air de l'emporter.

le mouvement des objets doit probablement biaiser le résultat. Beuleu49 Je suis accro Inscrit le: 21/8/2014 Envois: 826 Karma: 341 Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... 0 Je ne sais pas pourquoi mais j’ai regardé jusqu’au bout.



Tcheu c’est tarte ce bidule.



Je me pose une question: pourquoi koreus relaie des videos de Tic toc ? Rendons aux chinois ce qui … ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 271 Karma: 395 Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... 1





Pendant le covid aussi le papier a gagné !!! Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 636 Karma: 360 Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... 0

@Wiiip

L'expérience est rigolote, mais le mécanisme utilisé est stupide... Pierre-feuille-ciseau ne fonctionne pas ainsi, en parallèle !

Le problème, c'est que la nourriture d'une espèce, c'est aussi le seul moyen de limiter son nombre de ses prédateurs...

Donc plus une espèce croit, plus elle a des chances de crever.

La stratégie gagnante, c'est de ne manger le moins possible et de se disperser.

(A noter que les mouvements n'étaient pas aléatoires dans cette simulation)



Moi aussi j'ai vu "Lapins et lièvres - La fabuleuse histoire des grandes oreilles"

https://www.arte.tv/fr/videos/098067-000-A/lapins-et-lievres-la-fabuleuse-histoire-des-grandes-oreilles/ Citation :Moi aussi j'ai vu "Lapins et lièvres - La fabuleuse histoire des grandes oreilles" lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 1188 Karma: 1134 Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... Re: Il a crée une version Pierre-papier-ciseaux du jeu de... 0 @Wiiip Donc plus une espèce croit, plus elle a des chances de crever.

Oui, bien sûr. Va expliquer ça à toutes les espèces qui ont disparu ! Citation :Oui, bien sûr. Va expliquer ça à toutes les espèces qui ont disparu ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.