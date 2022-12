Vidéo : Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles Posté par Kilroy1

Dans une prairie, une cavalière sur un cheval au galop tire à l'arc sur des cibles.



Vidéo (12s) : Tirer des flèches au galop





Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 639 Karma: 2461 Re: Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles 3 Elle sait tirer des penalty ? c'est pas pour moi c'est pour mon pote Didier qui me demande. MatPy Je m'installe Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 170 Karma: 289 Re: Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles 1 ? Est-ce qu'elle les atteint les cibles Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 586 Karma: 3357 Re: Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles 0 J'suis pas toujours le plus grand défenseur des vidéos horizontales, mais là ça aurait été clairement justifié... PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 935 Karma: 1265 Re: Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles 0 "Elle demande une grande habileté équestre"... et archère aussi non ? Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 255 Karma: 1050 Re: Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles 0 Elle demande une grande habileté équestre, car le cavalier doit lâcher les rênes.



Effectivement, et également être capable de rester immobile sur un cheval au Galop. On a l'impression qu'elle est montée sur un stabilisateur! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2719 Karma: 6167 Re: Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles 0

@PseudoPris

"Elle demande une grande habileté équestre"... et archère aussi non ?



Ce n'est pas ce que nous montres la vidéo en tout cas.



Vu qu'on ne voit pas le résultat des cibles. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6421 Karma: 6295 Re: Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles 0

Qui a commencé ? Eux ou les japonais ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Yabusame#:~:text=Le%20yabusame%20 (%E6%B5%81%E9%8F%91%E9%A6%AC)%20est%20une,de%20l'%C3%A9poque%20de%20Kamakura. LittlePony29 Je m'installe Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 296 Karma: 333 Re: Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles 0 Alors, oui, ça demande beaucoup d'habileté, mais ça demande aussi un cheval pas trop débile qui court en ligne droite... Hein parce que le mien, il est bourré et il a la capacité de concentration d'un enfant de 3 ans. Alors même avec toute l'habileté du monde, avec lui, on va même pas tirer une flèche... LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 174 Karma: 234 Re: Une cavalière au galop tire des flèches sur des cibles 0 sur le même sujet, le Bajutsu