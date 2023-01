Vidéo : Défense du nouvel an activée Posté par Kilroy1

Au passage de la nouvelle année, une personne s'est amusée à exploser les feux d'artifice avec un laser vert.



Vidéo (18s) : Exploser de feux d'artifice avec un laser





Ananass Je m'installe Inscrit le: 12/12/2013 Envois: 488 Karma: 394 Re: Défense du nouvel an activée 1 donnant l'impression qu'il est responsable de l'explosion

Non, pas du tout. Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 411 Karma: 251 Re: Défense du nouvel an activée 1 On est quasiment dans vidéo gag, manque plus que la musique. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 337 Karma: 1376 En ligne ! Re: Défense du nouvel an activée 0 Tu m'étonnes que c'est interdit dans les stades… imagine le carnage avec tous ceux qui ont choppé la grosse tête…