Vidéo : Des enfants fascinés par les jouets d’un vendeur ambulant Posté par -Flo-

Un vendeur installé sur un trottoir fait la démonstration des jouets qu’ils vend. Les enfants, fascinés, se rassemblent autour de lui avec des étoiles dans les yeux, qui trahissent leur envie d’essayer à leur tour.







LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7348 Karma: 19161 En ligne ! Re: Des enfants fascinés par les jouets d'un vendeur ambu... Re: Des enfants fascinés par les jouets d'un vendeur ambu... 2 Il faut savoir garder son âme d'enfant si on veut devenir vieux. Aucune honte à ça dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2930 Karma: 7788 Re: Des enfants fascinés par les jouets d'un vendeur ambu... Re: Des enfants fascinés par les jouets d'un vendeur ambu... 0 j'en veux un ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1416 Karma: 1133 Re: Des enfants fascinés par les jouets d'un vendeur ambu... Re: Des enfants fascinés par les jouets d'un vendeur ambu... 2 Manque plus que les enfants fascinés par ces hommes en uniformes et rêvant d'être soldat!