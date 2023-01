Vidéo : Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l’année prochaine Posté par LeCromwell

Tous les ans le 31 décembre, le président de la République adresse ses traditionnels voeux au Français. Et tous les ans on a le droit au même discours...



Vidéo (1mn28s) : Quand les vœux des présidents ont un air de déjà-vu





Vidéo : Marcher comme un chef d'État Vidéo : Le maire de Roche-la-Molière présente ses vœux en musique



Voici la Copie d'Open Ai à qui j'ai demandé d'écrire un discours de président



Et bientôt ce sera une IA qui écrira le speech, attendez c'est peut être déjà le cas ??

Voici la Copie d'Open Ai à qui j'ai demandé d'écrire un discours de président

karmelietTriple Je viens d'arriver Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc... First

Les commentaires aussi peuvent avoir un goût de déjà vu.



Les commentaires aussi peuvent avoir un goût de déjà vu. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2576 Karma: 3857 Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l’année proc... Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l’année proc... 2 @karmelietTriple bonne année 2013 à toi aussi ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 259 Karma: 1067 En ligne ! Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l’année proc... Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l’année proc... 0 Il serait intéressant d'avoir une analyse de ce que Brut. a mis en avant.



Pour essayer de le faire, Ca me semble surtout être une figure de style qui consiste à placer un lieux commun rassembleur :" l'année a été dure (Il y a forcément des éléments qui font qu'elle a été compliquée : crise économique de 2008; épidémie; attentat ; inflation...) mais l'année suivante sera meilleure". Il met toute le monde dans le même panier, le discours de combat vise à unifier dans l'adversité (alors que bon pour certains l'année 2022 et les super profits ca a fait vachement du bien!)



Tempo123 Je m'installe Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc...

Voici la Copie d'Open Ai à qui j'ai demandé d'écrire un discours de président

Et bientôt ce sera une IA qui écrira le speech, attendez c'est peut être déjà le cas ??



Voici la Copie d'Open Ai à qui j'ai demandé d'écrire un discours de président



billyboy45 Je suis accro Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc... Tempo123 Putain c'est bluffant, c'est le même niveau de langue de bois pourrie qu'on nous sert tous les ans, ni mieux ni moins bien, c'est juste parfait



@Tempo123

Dingue! Il manque le "vive la république" et c'est nickel! 

Gudevski J'aime glander ici Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc... "Chers compatriotes, l'année dernière, nous étions au bord du gouffre, cette année nous allons faire un grand pas en avant." 

ThomGamer Je suis accro Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc... La politique dans une coquille de noix

L'impression d'une chute interminable où on se répète "jusqu'ici tout va bien"



Kwisatz Je suis accro Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc... 

Uatuu Je suis accro Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc...

@Tempo123

Et bientôt ce sera une IA qui écrira le speech, attendez c'est peut être déjà le cas ??



C'est pas beau de mentir... surtout quand certains y







C'est pas beau de mentir... surtout quand certains y

Citation :C'est pas beau de mentir... surtout quand certains y croi(v)ent 

Jinroh J'aime glander ici Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc... Très fort ce Mozinor!!! 

MYRRZINN Je suis accro Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc... Mes chers compatriotes,

L'année 2022 fut plus merdique que 2021.

Mais restons positifs : l'année 2023 sera certainement mois pire que l'année 2024 !

Enfin, sauf si un gros imbécile, dans un moment de désespoir décide de faire un feu d'artifice gigantesque avant le 14 juillet (que ne ferait on pas pour rentrer dans le Guinness Book où les Darwin Awards).

Bonne dernière année à tous.



L'année 2022 fut plus merdique que 2021.

Mais restons positifs : l'année 2023 sera certainement mois pire que l'année 2024 !

Enfin, sauf si un gros imbécile, dans un moment de désespoir décide de faire un feu d'artifice gigantesque avant le 14 juillet (que ne ferait on pas pour rentrer dans le Guinness Book où les Darwin Awards).



-Flo- Kolossal Re: Puisqu'on vous dit que ça ira mieux l'année proc... Uatuu Il ne ment pas, j'ai essayé de mon côté et j'obtiens quelque chose de similaire (voir ci-dessous). Tu n'as pas dû bien amener le sujet pour obtenir une telle réponse.



Il ne ment pas, j'ai essayé de mon côté et j'obtiens quelque chose de similaire (voir ci-dessous). Tu n'as pas dû bien amener le sujet pour obtenir une telle réponse.